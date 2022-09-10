مدبولي: لدينا تكليف من الرئيس السيسي بإخراج قمة المناخ في أبهى صورة

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى شرم الشيخ، ظهر اليوم، لتفقد عدد من مشروعات التطوير الجارية في المدينة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون المدينة في أبهى صورها أثناء استضافة مؤتمر المناخ (Cop27)، خلال نوفمبر المقبل.

ورافق مدبولي في الزيارة كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، وعدد من مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة «المقاولون العرب».

وخلال الزيارة، أكد مدبولي حرصه على متابعة الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر مؤتمر المناخ (27 -COP)، ووتنفيذ مشروعات تطوير مدينة شرم الشيخ المقرر أن تستتضيف فعاليات المؤتمر العالمي، موضحا «عندما بدأنا التجهيز للقمة كان لدينا تكليف من الرئيس، بضرورة إخراج الحدث العالمي الضخم على نحو يعكس للعالم التقدم الكبير الذي تشهده مصر في مجال البيئة، والتحول لاستخدامات الطاقة النظيفة، ضمن جهود الدولة للوفاء بالتزاماتها تجاه البيئة، وعرض صورة الدولة المصرية الحديثة، وجهودها في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030».

وقال رئيس الوزراء «قمة المناخ تمثل أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة على الإطلاق في عدد المشاركين ومدة الانعقاد، ما يستوجب الحرص على استثمار انعقاد القمة لتحقيق أكبر عائد اقتصادي ممكن، من خلال الترويج السياحي لمصر بصفة عامة، ومدينة شرم الشيخ بصفة خاصة».