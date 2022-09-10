بعد قليل.. مدبولي يتوجه إلى شرم الشيخ لمتابعة استعدادات استضافة «cop 27»

يتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، إلى مدينة شرم الشيخ، برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لإجراء جولة تفقدية لمتابعة استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية «cop 27»، الذي يُعد أكبر تجمع دولي عالمي بعد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

مؤتمر التغيرات المناخية يُعقد في شرم الشيخ اعتباراً من 6 نوفمبر المقبل

ومن المُقرر، أن يُشارك في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية «COP27»، الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من الأحد 6 نوفمبر المقبل، وحتى الجمعة 18 نوفمبر، بحضور رؤساء وكبار مسؤولي أكثر من 190 دولة، بالإضافة للمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني المهتمين بقضية التغيرات المناخية.

استعدادات المؤتمر تتضمن مشروعاً لـ«الهوية البصرية» ومناطق خضراء

وتضم استعدادات مدينة شرم الشيخ تنفيذ مشروعات تتضمن مشروعاً للهوية البصرية للمدينة، وممشى، ومناطق خضراء بمشاركة الجمعيات الأهلية والشركات المهتمة بمجالات البيئة المختلفة، كما تضم الاستعدادات تجهيز معرض لمنتجات المجتمع المحلي، فضلاً عن منطقة لعرض قصص نجاح مشروعات نفذتها الدولة المصرية.