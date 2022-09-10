مصر على طريق الاكتفاء الذاتي من السلع.. إنتاج جيد ومخزون آمن وأسواق منظمة

عصر جديد تمر به الدولة المصرية في الوقت الحالي، شعاره تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكثير من المنتجات، منها السلع والأغذية والبقوليات التي يعتمد عليها المصريون في غذائهم اليومي، وبحسب حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، حققت مصر الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات ومنها البقوليات والعطارة.

وأضاف «المنوفي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي بنسبة 100% من الفاصوليا البيضاء، وهي مصدر غني بالكثير من الفيتامينات والمواد الغذائية القيمة، ليس هذا فقط بل تقوم مصر بتصدير كميات كبيرة منها للخارج نظرًا لوجود فائض.

مصر لديها اكتفاء ذاتي من الحمص واللوبيا والأرز

وأشار إلى أنَّ الدولة لديها اكتفاء أيضًا من محصول اللوبيا، وتنتج كميات كبيرة من محصول الفول البلدي وتصدر جزء منه وتستورد كميات من الفول المستورد، إذ أن سعر تصدير طن الفول البلدي للخارج يساوي سعر 3 أطنان من الفول المستورد، لذا تستفيد الدولة من ارتفاع سعره ووجود طلب عليه في الخارج وتصدر جزء منه وتستورد كميات أخرى.

ولفت إلى أنَّ الدولة لديها اكتفاء ومخزون وإنتاج جيد من الحمص وتصدر جزء منه وتستورد أنواعًا من الخارج أيضا كما تفعل مع الفول البلدي، ولدينا بحسب «المنوفي»، كميات كبيرة من الأرز تكفي الدولة والفائض كان يتم تصديره للخارج في السنوات الماضية، كما أن إنتاج الدولة من الكمون والشطة يكفي الطلب والاستهلاك المحلي.

وأكّد «المنوفي»، أنَّ الدولة تمتلك احتياطًا كبيرا من كل هذه المنتجات يتراوح بين 6 أشهر وعام، وهو ما يعمل على تنظيم السوق وتوافر المنتجات دون حدوث أي أزمات سعرية.

مصر لديها احتياطي من القمح يصل لـ6 أشهر

ومن جهته، قال عبدالغفار السلاموني، رئيس شعبة المطاحن بغرفة صناعات الحبوب ومنتجاتها في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الدولة في الوقت الحالي لديها احتياطي من القمح يصل لـ6 أشهر، وكذلك إنتاج جيد من الأرز والفول والعدس، موضحا أن الدولة في الوقت الحالي تنتج حوالي 60% من احتياجاتها من القمح وتستورد 40% فقط، كما أن الدولة تعمل على زيادة الزراعة من القمح وزيادة المخازن والسعات التخزينية لاحتواء الكميات الكبيرة التي ستقوم بزراعتها.