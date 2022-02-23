غرفة الحبوب: وفرة في البقوليات والأرز استعدادا لشهر رمضان المبارك

تعتبر البقوليات من أبرز المنتجات التي يعتمد عليها أي منزل في مصر، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، باعتبارها سلع غذائية هامة تحتوي على البروتينات والنشويات التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة.

ودائما ما يطلع المواطنون وأصحاب المحال التجارية إلى توافر البقوليات، والأرز بشكل خاص، لاعتماد المصريين عليه بشكل رئيسي فلا تخلو منه أي مائدة طعام.

جاهزية جميع الأسواق لشهر رمضان المبارك

وقال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعات الحبوب باتحاد الصناعات، إنّ جميع أنواع البقوليات متوفرة بشكل كبير في السوق المصرية دون نقص، مؤكدا جاهزية جميع الأسواق لشهر رمضان المبارك.

وأضاف «شحاته»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ مخازن الدولة والشركات تحتوي على كميات كبيرة من البقوليات والأرز تكفي لفترة طويلة، موضحًا أن مصر لديها إنتاج محلي جيد.

وأشار إلى أن أسعار البقوليات، مستقرة بشكل كبير في السوق المصرية، نظرا لإنتاج مصر أغلب أنواع البقوليات والأرز دون الحاجة إلي استيرادها، خاصة الأرز البلدي الأبيض وهو ما يساعد على استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية.

«شحاته»: المحلات التجارية اشترت كميات لبيعها في رمضان

وأوضح «شحاته»، أن العديد من السلاسل التجارية والمحال اشترت كميات كبيرة من البقوليات لعرضها أو لتخزينها، استعدادا لشهر رمضان الكريم، موضحًا أنّ هناك عدد كبير من المحال بدأت عرض المنتجات الخاصة بشهر رمضان ومن بينها البقوليات والأرز البلدي.

وأكد أن السوق المصرية تشهد وفرة في البقوليات فضلا عن استقرار أسعارها خلال الفترة الحالية نظرا لتوافر إنتاج مصري جيد منها.