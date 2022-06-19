طرح رغيف «الردَة» أول يوليو المقبل.. و«صناعة الحبوب»: مفيد للصحة

قال مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن زيادة نسبة الردة التي من المقرر استخدامها في صناعة العيش البلدي لها مردود اقتصادي كبير على الدولة.

وأضاف «الوليلي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وزارة التموين أصدرت تعليمات بزيادة كمية نخالة القمح «الردة»، التي تستخدمها المطاحن في أرغفة الخبز، على أن تكون نسبتها 5.5%، بدءًا من يوليو المقبل.

6 % زيادة في كميات الدقيق بعد إضافة الردة

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إلى أن هذا القرار له مردود اقتصادي كبير جدا للدولة، إذ تستطيع الدولة توفير حوالي 616 رغيف خبز، وذلك من خلال زيادة كمية الدقيق المصنوع من طن القمح بنحو 6% إلى 875 كيلو جرام.

وأوضح «الوليلي»، أن استخدام الردة وزيادة نسبتها في الدقيق بهذه الكمية في الخبز البلدي غير مضرة للإنسان بأي شكل، ولكن على العكس من ذلك فكل من يرغب في تخفيف وزنه يتجه إلى الخبز المصنع بالردة فقط، وهو ما يؤكد صحة تناول العيش وأنه مفيد لصحة المواطنين.

وتعمل الدولة على زيادة كميات القمح لديها لتأمين احتياجات المواطنين منه خاصة بعد الأزمة الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية، التي اندلعت منذ شهر فبراير في أكثر الدول المصدرة للقمح وتستورد منها مصر.

مصر وردت 4.1 مليون طن قمح منذ بداية الموسم حتى الآن

وقال كمال هاشم رئيس مجلس إدارة شركة الصوامع الحكومية، في تصريحات سابقة لوكالة أنباء رويترز، إن مصر وردت 4.1 مليون طن قمح محلي منذ بداية موسم التوريد وحتى الآن، وأضاف أن مصر تخطت وللمرة الأولى 4 ملايين طن من القمح المحلي، مشيرا إلى أن كميات القمح المتوفرة تكفي حتى نهاية 2022.