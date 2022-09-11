حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 11-9-2022 عاطفيا ومهنيا

تشويش ملحوظ يسيطر على الكثير من أصحاب الأبراج، منهم مواليد برج الحمل والجوزاء والسرطان والأسد، وفق توقعات خبيرة الفلك عبير فؤاد على الصعيدين العاطفي والمهني، تلبية لاهتمام بعض الأشخاص بتفاصيل حظك اليوم بشكل دائم لمعرفة ما سيخبرهم به الخبراء، وما يمكن أن يحدث لهم.

واليوم الأحد الموافق 11 سبتمبر الجاري، تقدم بوابة «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة للجريدة.

حظك اليوم برج الحمل 11-9-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يسلط الضوء على براعتك، ومن الممكن أن تحقق نجاحًا بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 11-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في برجك يمنحك اليوم سحرًا وجاذبية، وقد يعدك بفترة من السعادة العاطفية الخالصة.

حظك اليوم برج الثور 11-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع عطارد بمنزلي الصحة، وقد يصيبك ذلك بالقلق والعصبية وانخفاض الطاقة.. يجب أن تحكّم عقلك لتهدأ.

حظك اليوم برج الثور 11-9-2022 على الصعيد المهني

يجب أن تنظم جهودك واعمل في سرية وكتمان ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الجوزاء 11-9-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. المريخ في برجك ويجعلك ذلك يقظا، وتثبت براعتك في كل عمل تقوم به وتحسن التصرف.

حظك اليوم برج الجوزاء 11-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الأصدقاء يعدك اليوم بلقاءات سعيدة وموفقة، ويمنحك الفرصة لتغيير بعض الأفكار.

حظك اليوم برج السرطان 11-9-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم برج السرطان قد تكون هناك ارتباكات كبيرة لكن بمواجهتك لها ستجد حلا وعلاجا.

حظك اليوم برج السرطان 11-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس والفلك يطالبك اليوم بتوخي الحيطة والحذر في تعاملاتك.

حظك اليوم برج الأسد 11-9-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدعم أعمالك... اعتمد اليوم على ما لديك من روح مثابرة وتحدي.

حظك اليوم برج الأسد 11-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحظ يساعدك أن تعيش الحياة كما تحب وتشعر بالحرية والاتزان.

حظك اليوم برج العذراء 11-9-2022 على الصعيد المهني

تنافر عطارد والقمر في منزلي المال يطالبك أن تخطط جيدا وعليك بعدم المغامرة وابحث سبل تنمية مدخراتك.

حظك اليوم برج العذراء 11-9-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك إشراقة وتجعلك أكثر سحرا وقدرة على السيطرة والتأثير في الآخرين.

حظك اليوم برج الميزان 11-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. يجب أن تنتبه لحقوقك، مع الحفاظ على عدم الاندفاع في قراراتك وأقوالك تفاديا للأخطاء والمواجهات.

حظك اليوم برج الميزان 11-9-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تتخذ مسافة كافية تفصلك عن المشاحنات مع شريك حياتك.

حظك اليوم برج العقرب 11-9-2022 على الصعيد العاطفي

حافظ على اللباقة ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج العقرب 11-9-2022 على الصعيد المهني

تنافر القمر مع عطارد في منزلي الصحة يطالبك أن تعير مزيدا من الاهتمام لصحتك ولا تتحامل على نفسك.

حظك اليوم برج القوس 11-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وفي الأفق وعود عاطفية وفرص تظهر أمامك، فلتحسن استغلالها.

حظك اليوم برج القوس 11-9-2022 على الصعيد المهني

اليوم تستطيع أن تكون فعالا ومؤثرا وتبث الحماس فيمن حولك.

حظك اليوم برج الجدي 11-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد تشعر اليوم بعدم الاستقرار وبعض الارتباكات مع العائلة.

حظك اليوم برج الجدي 11-9-2022 على الصعيد المهني

يطالبك الفلك أن تراجع ما تسمعه وألا تعطي ثقتك إلا لمن يستحقها.

حظك اليوم برج الدلو 11-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يدعم نشاطاتك وقد تحصل على رد أو خبر يفرحك وتحقق نجاحا.

حظك اليوم برج الدلو 11-9-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل الحب ويمدك ذلك بالشجاعة في التعبير عن مشاعرك وتتفجر حيوية ونشاطا.

حظك اليوم برج الحوت 11-9-2022 على الصعيد المهني

تنافر عطارد والقمر في منزلي المال يطالبك أن تدرس جيدا خطواتك وقراراتك وأمورك المالية كي تتخذ قرارات صائبة.

حظك اليوم برج الحوت 11-9-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يصيبك بالتشوش الذهني والعاطفي.. حاول أن ترتب أفكارك وأولوياتك وضاعف تركيزك ولا تبعثر طاقتك.