هالي بيلي أول أميرة أفريقية في ديزني: واجهت تحديات بـThe Little Mermaid

ردود أفعال إيجابية رصدها الفيديو التشويقي الأول لفيلم «The Little Mermaid» للمخرج روب مارشال بعد ساعات من طرحه على القناة الرسمية لـ «ديزني» على «يوتيوب»، وحقق مشاهدات مرتفعة تجاوزت الـ3 ملايين مشاهدة، حيث عبر الجمهور عن حماسهم لمشاهدة الفيلم الذي تستعد الشركة لطرحه عالميا في السينمات وعبر منصاتها الإلكترونية، في مايو 2023.

وكشفت الممثلة هالى بيلي بطلة فيلم «The Little Mermaid» عن سعادتها بأداء شخصية حورية البحر «أرييل»، والتي تم تقديمها للمرة الأولى في فيلم الرسوم المتحركة الذي يحمل نفس الاسم عام 1989، خاصة أنها المرة الأولى التي تقوم فتاة من أصل أفريقي بتقديم دور واحدة من أميرات «ديزني»: «أريد الفتاة الصغيرة بداخلي والفتيات الصغيرات مثلي تمامًا اللاتي يشاهدن أن يعرفن أنهن مميزات، وأنهن يجب أن يصبحن أميرات، لا يوجد سبب يمنعهم من ذلك»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

هالي بيلي: اختياري لأداء «أرييل» في «The Little Mermaid» ملهم للفتيات من أصل أفريقي

ولكن الممثلة البالغة 22 عاما، كشفت أنها تعرضت لهجوم وانتقدات بعد الإعلان عن اختيارها للدور، ولكنها تلقت الدعم من أجدادها، مؤكدة أنهم ذكروها بالتأثير الذي ستحدثه عبر تقديم دور أميرة أصل أفريقي على الشاشة الكبيرة، قائلة: «لقد كان شيئًا ملهمًا وجميلًا أن تسمع كلمات التشجيع، أنتم لا تفهمون ما يفعله هذا لنا ولمجتمعنا ولجميع الفتيات من أصول أفريقية الصغيرات اللاتي سيرون أنفسهن في تلك الشخصية».

روب مارشال: هالي بيلي نجمة ولدت في «The Little Mermaid»

ومن جانبه، قال المخرج روب مارشال إنه «بيلي» كانت بطبيعتها على الشاشة، متابعا: «كان لديها تلك المواهب المذهلة لتكون قادرة على البحث بعمق والعثور على حقيقة شغف آرييل وقلبها، كان الأمر أشبه بمشاهدة ممثل سينمائي رائع يولد».