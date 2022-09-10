تكريم الراحل تشادويك بوسمان بجائزة «أسطورة ديزني»

كرمت شركة «ديزني» النجم الأمريكي الراحل تشادويك بوسمان في معرض «D23 Expo»، بجائزة «أسطورة ديزني» ضمن التقليد الذي تقيمه على مدار عقود، وجاء تكريمه مساء أمس، بجانب عدد من الأسماء من بينها إلين بومبيو، باتريك ديمبسي، كريستين بيل، إدينا مينزل، جوناثان جروف، جوش جاد، وأنتوني أندرسون.

وتسلم ديريك بوسمان، شقيق تشادويك بوسمان الجائزة، وقال في كلمته أمام الحشد: «عندما سمعت أن ديزني تريد تكريم تشاد، كانت الكلمة الأولى التي خطرت لي هي كلمة شرف، عندما أفكر في أخي وهذا التكريم الذي يُمنح له كنت أتمنى أن يكون هنا لاستلامه»، متابعا: «عدم وجوده هنا نقطة ألم شديد لعائلتي بأكملها»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

شقيق تشادويك بوسمان يوجه له التحية: سنحبك للأبد

وأضاف شقيق بوسمان: «ولكن عندما أفكر في تشاد، أفكر في كيفية تكريمه لوالدينا وكيف كرم عائلته، وكيف كرم حتى أصدقائه، وكيف احترم جميع العقود التي وقعها، كرمهم بدمه وعرقه ودموعه حيث لعب هذه الأدوار وكان يأخذ العلاج الكيماوي في نفس الوقت».

واختتم كلمته بـ«أشكركم على تكريم أخي»، متابعًا: «أريد أن أقول: تشاد سنحبك دائمًا. وسيحبك أمي وأبي دائمًا، بالنسبة لي أمي وأبي هما أيضًا أساطير لأن الأمر يتطلب ملكًا وملكة لإنجاب ملك».

تشادويك بوسمان يحصد جائزة إيمي عن مسلسل «Marvel's What If»

ويواصل الممثل الأمريكي الراحل تشادويك بوسمان حصد الجوائز بالرغم من رحيله في أغسطس 2020 عن عمر يناهز 43 عامًا، بعد صراع مع سرطان القولون، حيث حصل خلال الأيام الماضية على جائزة إيمي عن فئة الأداء الصوتي لمسلسل الرسوم المتحركة «Marvel's What If».

وتسلمت زوجته سيمون ليدوارد بوسمان الجائزة في مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس، إذ تحدثت إلى الحضور حول كيفية تسجيل زوجها الراحل للدور وسط معركته الصحية التي خاضها.