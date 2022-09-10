فرحة الفلاحين بموسم جني الذهب الأبيض بالشرقية.. «القطن نوّر على عوده»

انطلق رسميا موسم جني القطن في الشرقية، وتشهد قرية صفيطة التابعة لمركز الزقازيق بالمحافظة، فرحة في الأسبوع الأول من موسم الحصاد والذي بدأ في الأول من سبتمبر الجاري، وينتهي في منتصف أكتوبر 2022، وضاعف الفلاحون عدد الأفدنة المنزرعة من المحصول، بعدما تضاعف سعر البيع لـ5800 في حلقات المزاد العلني في العام الماضي.

جني المحصول صنف جيزة 94 في الشرقية

وقال أحمد محمد حسن، من كبار المزارعين في تصريح خاص لـ«الوطن»: «زرعت هذا العام 15 فدانا من محصول القطن»، لافتا إلى أنه أول مزارع في المحافظة بدأ جني المحصول صنف جيزة 94 مستبشرا بإنتاجية كبيرة، مشيدا بدور وزارة الزراعة في دعم الفلاح بتوفير البذور والمبيدات الحيوية والفسوفورية، مشيرا إلى سعادته بالسماح للفلاح حضور حلقات البيع بالمزاد العلني وحضوره عملية البيع بأسعار مجزية.

وأضاف محمد عبدالرحمن عشعوش، مزارع من قرية صفيطة لـ «الوطن»: ننتظر زراعة القطن من العام للعام نظرا لاعتماد أسر الفلاحين عليه، لافتا إلى زراعته 6 أفدنة من محصول القطن بواقع زيادة 3 أفدنة عن العام السابق، مشيرا إلى أن أرباح العام الماضي من المحصول دفعته لزيادة المساحة المنزرعة، معلقا: «شفنا الخير فيه».

مريم: أعمل باليومية وأشاهد فرحة الفلاحين بالقطن

وقالت «مريم» تعمل بالأجر اليومي في الحقول منذ سنوات عديدة، وتشهد فرحة أصحاب الأراضي بمحصول القطن، لافتة إلى أن ساعات العمل في جني المحصول تبدأ في الساعة الخامسة فجرا بأجر يومي 70 جنيها، على أن تنتهي ساعات العمل بعد تناول وجبة الغداء المعدة من قبل أصحاب الأرض ثم تغادر العمل قبل الواحدة ظهرا.

وأضافت المهندسة هالة حسن راشد مدير عام العلاقات العامة بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية أن موسم جني القطن يمثل فرحة كبيرة للفلاحين والعاملين بشكل عام بينما يمثل لها فرحة بشكل خاص، لافتة إلى مشاركتها الفلاحين والعاملين بزيارة الحقول في جولات خاصة تابعة للمديرية لتشاركهم فرحتهم وتدعمهم، قائلة: «على قدر ما زرعت تجني، والقطن أسعد القلوب هذا العام».

زراعة 56 ألف فدان في الشرقية

وأوضح المهندس أشرف طه القائم بأعمال مديرية زراعة الشرقية في تصريح خاص لـ«لوطن»، أن المساحة المنزرعة تبلغ 56117 فدانا، بواقع زيادة المساحة المزروعة هذا العام لنسبة تصل 20 ألف فدان، مؤكدا أن الدولة دعمت الفلاح بتوفير البذور والأسمدة ورفع سعر البيع للقنطار بالمزاد العلني.