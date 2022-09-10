42 حزبا تدعم إقامة المؤتمر الاقتصادي: يأتي في توقيت شديد الأهمية

يعقد تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا، مساء اليوم، مؤتمرا بمقر حزب «إرادة جيل»، لدعم المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، نهاية سبتمبر الحالي، إضافة لاستعراض رؤية التحالف تجاه الحوار الوطني.

وأكد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، لـ«الوطن»، أن دعوة الرئيس السيسي، لعقد مؤتمر اقتصادي مهمة للغاية وجاءت في توقيت شديد الأهمية، لا سيما أنها تتزامن مع أحداث وتداعيات عالمية تؤثر على اقتصاد العالم والدول، مشددا على أن عقد هذا المؤتمر أمر مهم لمناقشة تحديات مصر الاقتصادية والاستماع إلى رؤى الاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال ووضع خارطة طريق لحل هذه المشاكل.

الاقتصاد هو القاطرة لحل مشاكل مصر

وأشار «مطر» إلى أن رؤية حزب «إرادة جيل» التي جرى تقديمها للحوار الوطني، أعطت أولوية للمحور الاقتصادي لأن الاقتصاد هو عصب الحياة وهو القاطرة لحل مشاكل مصر.

وأضاف أن الهدف الأول من المؤتمر طرح كل التحديات التي تواجه الصناعة المحلية، وتقديم مقترحات وتوصيات قد تسهم في دفع هذا القطاع للأمام، خاصة أننا في مرحلة تتطلب تحجيم الاستيراد لتوفير العملة الصعبة.

رئيس حزب «إرادة جيل»: الحوار الوطني يسير في طريقه الصحيح

وأشاد باختيارات الحوار الوطني سواء في مجلس الأمناء او اللجان، مؤكدا أنها جاءت متنوعة ووفق معايير تراعي تكامل الخبرات والتوجهات والفئات العمرية، مؤكدا أن الحوار يسير في طريقه الصحيح.

وثمن رئيس حزب «إرادة جيل» دور الإعلام في مواجهة الشائعات التي تهدف إلى إضعاف الروح المعنوية لدى المصريين تجاه إنجازات الدولة المصرية خاصة التي تبث من الإعلام الخارجي الممول من قبل المتربصين بالحكومة المصرية.