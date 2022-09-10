روسيا تعلن انسحاب قواتها من منطقتين في خاركيف وتوجيهها إلى دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية انسحاب قواتها من إيزيوم وبالاكليا، بإقليم خاركيف الأوكراني، وقالت إنه جرى اتخاذ قرار بإعادة تجميع القوات الروسية المتمركزة في منطقتي بالاكليا وإيزيوم وتكثيف الجهود في دونيتسك، من أجل تحقيق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية الخاصة وتحرير دونباس.

وأشارت إلى أنه جرى تنظيم عدد من أحداث الإلهاء والتظاهر لإخفاء الإجراءات الحقيقية للقوات والسماح بالانسحاب وفقاً لصحيفة «الجارديان» البريطانية.

أوكرانيا: استعادة ألف كيلومتر مربع شمال شرق أوكرانيا

وكان الجيش الروسي أعلن أمس الجمعة، إرسال تعزيزات باتجاه خاركيف في أوكرانيا، رداً على خرق من القوات الأوكرانية في هذه المنطقة الواقعة على الحدود مع روسيا.

وأعلنت أوكرانيا، أمس الأول، استعادة نحو ألف كيلومتر مربع في هذه المنطقة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا في الأيام الأخيرة، لا سيما مدينة بالاكليا.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن القوات الأوكرانية استعادت 30 بلدة من القوات الروسية في شمال شرق البلاد.