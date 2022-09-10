مسؤول «حي الأشراف»: الشارع رابط أساسي لمساجد وأضرحة أهل البيت

قال المهندس أحمد إبراهيم، مدير المشروعات ومسؤول تطوير حي الأشراف بحي الخليفة، إن الحي هو الرابط الأساسي لمسار أهل البيت، حيث يبدأ بمسجد السيدة نفيسة مرورا بمسجد السيدة رقية ثم مسجد السيدة سكينة، كما يحتوي على جمال وعمارة الحقبتين الفاطمية والأيوبية.

مساجد ومقامات

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الحي يحتوي على قبة الأشراف خليل وفاطمة خاتون وشجرة الدر، كما يحتوي على العديد من المقامات كمقام سيدي محمد بن سيرين، مفسر الأحلام.

الآثار الإسلامية وأضرحة لآل البيت

وأوضح أن الشارع كذلك يحتوي على الكثير من الآثار الإسلامية والأضرحة التابعة لآل البيت، مشيرا إلى أن الشارع قد عانى خلال فترات طويلة من مشكلات في الصرف الصحي وتلف في البنية التحتية، وقد تم رفع كفاءة الصرف الصحي عن طريق الدفع النفقي لماسورة قطر 600.

وأكد أن الشارع عانى كذلك ترديا في الأضرحة والمساجد التابعة لآل البيت، وبناءً على توجيهات القيادة السياسية فقد تم الاهتمام بالقاهرة التاريخية ومساجد أهل البيت ورفع كفاءتها من الداخل والخارج، وتم تدشين مشروع لرفع كفاءة العقارات المطلة على الشارع، بالإضافة إلى استعادة المظهر الحضاري للشارع.

وتابع: «تم انتداب استشاري متخصص في تطوير القاهرة التاريخية ساعدنا في وضع التصور».