تطوير 5 مناطق لإحياء القاهرة التاريخية.. من بينها «باب زويلة»

تشهد محافظة القاهرة حاليا مشروع تطوير القاهرة التاريخية لاستعادة الوجه الحضاري والجمالي لتلك المواقع التراثية وإزالة ما علق بها من شوائب وعشوائيات.

وأكدت محافظة القاهرة، في تقرير لها، أن صندوق التنمية الحضرية بالتنسيق مع الجهات المعنية يقوم بأعمال تطوير وإعادة العقارات على الطراز الفاطمي بالقاهرة التاريخية، وحاليا أعمال التطوير تتم في 5 مناطق وهي خلف مسجد الحاكم وباب زويلة ودرب اللبانة ومنطقة شارع أم الغلام وساحة المشهد الحسيني، مع الحفاظ على النسيج العمراني لتلك المناطق، حيث يقوم فريق متخصص بتخطيط وتنفيذ أعمال ترميم وتطوير الواجهات والمباني والعمل على الاستفادة من مواقع الأرض الخربة.

حصر الأنشطة

وقال مصدر بمحافظة القاهرة أن خطة تطوير القاهرة التاريخية تشمل العمل على حصر بعض الأنشطة التجارية والورش والمخازن التي لا تناسب طبيعة المنطقة بعد تطويرها، حيث سيتم نقل تلك النشاطات خارج نطاق القاهرة التاريخية، حيث سيتم استيعابها بمشروع الحرفيين الذي تقيمه الدولة حاليا بمنشأة ناصر ومزود بكل الخدمات.

الحفاظ على النسيج العمراني

وأشار المصدر في تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أنه سيتم الحفاظ على النسيج العمراني للمنطقة وفي حالة إجراء أي أعمال صيانة أو ترميم تتطلب إخلاء أي مبنى مؤقتا سيتم صرف قيمة إيجارية للسكان لحين إتمام الترميمات المطلوبة ثم يتم إعادتهم إلى مقر إقامتهم، أيضا يتم إزالة «الخرابات» والتراكمات التي تغطي الأرض الفضاء تمهيدا لإعادة استغلالها بشكل يتناسب مع خطة التطوير لعودة المظهر الجمالي والحضاري للعاصمة.

الحفاظ على الحرف التراثية

وأوضح المصدر أنه غير مسموح بأي إشغالات في الشوارع مع الحفاظ على الحرف التراثية والعمل على تنميتها وتوفير الدعم لها، وأن المواطنين عليهم دور كبير في الحفاظ على أي أعمال تطوير تتم من أجل إحياء القاهرة التاريخية، لافتا إلى أن الورش والمصانع التي تسبب تلوث أو إزعاج للمواطنين سيتم نقلها من القاهرة التاريخية مع توفير كل الدعم لتلك الحرف خلال الفترة المقبلة، وعلى السكان دور كبير فى الحفاظ على أعمال التطوير التي تتم.