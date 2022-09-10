محاضر لـ4 محال في الدقهلية تبيع الأرز بأكثر من 15 جنيها.. ومصادرة ربع طن

ضبطت حملة تموينية في محافظة الدقهلية اليوم 248 كليو أرز أبيض معبأ في 4 محلات السوبر ماركت وسلاسل المتاجر الكبرى بدائرة أول المنصورة للرقابة وذلك لمخالفة تلك المحال تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 الخاص بتحديد سعر الأرز الأبيض، وألا يزيد على 15 جنيها والأبيض غير المعبأ «السائب»، لا يزيد على 12 جنيها، كما ضبطت حملة أخرى في دكرنس 20 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين.

خرجت الحملة بتعليمات محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وعبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والأنشطة التجارية لضبط المخالفين، بحضور المفتشين الدكتورة شيماء الهندي، وهاني وهبه، والدكتور أحمد رزق.

ضبط محلات تبيع الأرز الأبيض بأزيد من 15 جنيها

وتمكنت الحملة عند المرور على 4 محلات سوبر ماركت في مدينة المنصورة وعند إجراء محاولة شراء وتبين مخالفتها لقرار رئيس الوزراء، لبيع الأرز الأبيض المعبأ أزيد من 15 جنيها، وتحرر عن ذلك 4 محاضر بقسم شرطة اول المنصورة.

ضبط مخازن أرز شعير

ومن جهة أخرى، تم تحرير محضرين ضد مخزنين لتجميع حبوب شعير بناحية مركز دكرنس وذلك لتجميعهما أرز الشعير وإعادة البيع بالسوق السوداء وتم التحفظ على 15 طن أرز شعير بالمخزن الأول، و5 أطنان بالمخزن الثاني وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وأكدت مديرية تموين الدقهلية أنها سوف تواصل جهودها لضبط الأسواق والتأكد من وصول الدعم الى مستحقيه والتعامل بكل شدة وحزم ضد كل أنواع الاستغلال والاحتكار، حفاظا على حقوق المواطن والدولة وتنفيذا للقوانين واللوائح والتعليمات.