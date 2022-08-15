تراجع في أسعار «الأرز الأبيض 102» 7 آلاف جنيه بكفر الشيخ

سجل اليوم طن الأرز تراجعا كبيراً، حيث سجل مع بداية موسم الحصاد، بمحافظة كفر الشيخ نحو 9800 جنيه للأرز الشعير 102، بينما سجل طن الأرز ذات الحبة الرفيعة 101، 9600 جنيه، وذلك بعد أن سجل طن الأرز الأبيض نحو 16 ألف و500 جنيه خلال الأشهر الماضية، ليشهد هذا العام إنتاجية جيدة للفدان الواحد نحو 3 أطنان ونصف.

كثافة إنتاجية الأرز

بينما، أكد الدكتور محمود أبو يوسف، مدير مركز بحوث الأرز بمركز بحوث الزراعات بسخا، بالمحافظة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن تراجع أسعار طن الأرز مع بداية موسم الحصاد ليسجل نحو 9800 جنيه يرجع إلى كثافة الإنتاج في هذا التوقيت من العام، علاوة علي تحسن سلالات الأرز خاصة بمحصول 101، و102، والذين يعطيان إنتاجية تصل لنحو 4 أطنان للفدان الواحد من محصول الأرز.

المساحة المنزرعة

وأوضح محمود، أن محافظة كفر الشيخ تأتي في المرتبة الثانية على مستوي الجمهورية هذا العام بالنسبة لزراعة محصول الأرز بمساحة بلغت نحو 275 ألف فدان وهو ما يجعلها تستحوذ على 35% بالنسبة للمساحة المنزرعة على مستوى محافظات الجمهورية لهذا المحصول.

وأشار إلى أن الأرز يزرع في أراضي المحافظة منذ سنوات بعيدة ويكثر زراعته في مراكز الرياض، وسيدي سالم، ومركز كفر الشيخ، وبيلا، والحامول، وتقل زراعته في باقي المراكز الساحلية.