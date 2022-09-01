ضبط مصنع بلاستيك لحيازته 16 طنا من الخامات مجهولة المصدر بالدقهلية

تمكنت حملة تموينية مكبرة بمحافظة الدقهلية اليوم، من ضبط حوالي نصف طن دجاج غير صالحه للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى مصنع بلاستيك لحيازته 16 طنًا من الخامات مجهولة المصدر، وضبطت بدالين تموينيين للاستيلاء على سلع تموينية بقيمة 52 ألف جنيه.

استهدفت الحملة التموينية مركزي بني عبيد وبلقاس بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين وتعليمات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وعبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.

تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية

وأكدت مديرية التموين في الدقهلية، في بيان صحفي، أنه سيجري تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وتطبيق القانون على المخالفين.

ضبط نصف طن دواجن غير صالحة

وأسفرت الحملة عن ضبط محل بيع دواجن بمدينة بلقاس لقيامه بعرض وبيع دجاج ومفروم وكفته وبرجر وبانيه وشاورما من الدجاج، معبأة داخل أطباق بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على إجمالي 480 كيلو جراما لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

كما ضبطت مصنع بلاستيك بمركز بلقاس يستخدم مواد خام مجهولة المصدر، وتم ضبط حبيبات وبودره البلاستيك يتم تصنيعها من مخلفات البلاستيك، ودون أي بيانات مخالفا لقانون قمع الغش والتدليس وقانون حماية المستهلك وتم التحفظ على إجمالي 16 طن لحين صدور قرار النيابة العامة.

وضمت الحملة الثانية محمد ذكي ومحمد راميس المفتشان بالمديرية وأسفرت عن ضبط اثنين بدال تمويني ببني عبيد للاستيلاء على سلع تموينية بقيمة إجمالية 52123 جنيهًا، كما تم ضبط اثنين من البدالين التموينيين بذات الناحية لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية للمواطنين، وضبط عدد 4 بدالين تموينيين لعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو هذه المخالفات وإخطار النيابة العامة.