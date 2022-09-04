افتتاح معرض أهلا مدارس في الدقهلية.. أسعار مخفضة وخصومات تزيد عن 25%

قال المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية، إن معرض «أهلا مدارس» في استاد المنصورة يوفر المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وخصومات تزيد عن 25% عن سعر السوق، وبالتعاون مع مديريتي التموين والشباب والرياضة ويشارك بالمعرض عدد من أصحاب المصانع والمحال التجارية ‏والمكتبات الكبرى.

أقسام معرض أهلا مدراس في الدقهلية

وأضاف «رعب»، في بيان، أن معرض أهلا مدارس يضم في أقسامه كافة احتياجات الطلبة من مستلزمات مدرسية وملابس وشنط وأحذية ‏بأسعار مخفضة جدا على المستلزمات المدرسية، علاوة على توفير بعض السلع الغذائية والمواد ‏التموينية بأسعار مخفضة أيضاً تيسيراً على المواطنين والتخفيف عن كاهلهم، ‏مؤكدًا أن هذا الموسم يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء المنتجات لسد احتياجاتهم‎.‎

توفير المستلزمات والاحتياجات للطلاب بأسعار مخفضة

وأشار «رعب»، إلى أن إقامة معارض أهلا مدارس تأتي في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ووزارة التنمية المحلية، للعمل على رفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كبرى الشركات والمكتبات تزامنا مع اقتراب العام الدراسي.

جاء ذلك علي هامش افتتاح معرض أهلا مدارس بالمنصورة بحضور كل من السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وعلاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمحاسب سامي سلطان نائب رئيس الغرفة التجارية، والدكتور ناصر رمضان أمين عام الغرفة، والمهندس علي حسن رئيس الرقابة التموينية بمديرية تموين الدقهلية.