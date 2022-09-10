برلماني: قرارات العفو الرئاسي بادرة إنسانية طيبة تؤكد ملامح الجمهورية الجديدة

أشاد النائب أحمد الحديدي، عضو مجلس النواب، بقرار العفو الرئاسي الأخير بالإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيًا، بعد استيفاء إجراءات خروجهم، قائلا إن من خرجوا بقرارات العفو الرئاسي حتى الآن ومنذ انطلاق الحوار الوطني، والدعوة إليه طوال الشهرين الماضيين يصل إلى عدة آلاف.

واعتبر الحديدي، في بيان، استمرار قرارات العفو الرئاسي وإتاحة الفرصة للجميع، وبالخصوص من لم يتورطوا في القتل أو التحريض على العنف، بادرة إنسانية طيبة من جانب القيادة السياسية، وفتح صفحة جديدة مع الشباب والذين أخطأوا من قبل.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قرارات العفو الرئاسي واستمرار دراسة مئات الحالات الموجودة، تعد واحدة من ملامح الجمهورية الجديدة، التي شيدها الرئيس السيسي، كما أنها كانت مطلبا ملحًا من جانب القوى السياسية والوطنية.

الدولة المصرية تفتح صدرها من جديد للجميع

واختتم النائب أحمد الحديدي، بالتأكيد أن الدولة المصرية وعبر قرارات العفو الرئاسي تفتح صدرها من جديد للجميع، للمشاركة في رسم خطط المستقبل، وتجاوز مشاكل الحاضر وتحدياته وهى خطوة سياسية مهمة أسعدت آلاف الأسر المصرية برجوع ذويهم وأبنائهم إليهم.