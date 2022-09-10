برلماني: قرارات العفو الرئاسي تستكمل خطوات الإصلاح السياسي

أشاد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بقرار لجنة العفو الرئاسي التي شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي للإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا، بعد دراسة حالاتهم، مشيداً بجهود وزارة الداخلية وأعضاء لجنة العفو في هذا الملف.

العفو الرئاسي يعزز السلام الاجتماعي

وقال هشام الجاهل، إن الرئيس السيسى أعطى فرصة جديدة للحياة لهؤلاء المحبوسين، وأن قرارات العفو الرئاسي تعزز من السلام الاجتماعي داخل المجتمع، ومن أجل بناء مستقبل أفضل لشباب مصر.

مصر تسير نحو إصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه القرارات تؤكد دخول مصر في فترة جديدة أكثر استقرارا، وتفتح صفحة جديدة مع كل من لم تتلوث أياديهم بالإرهاب والدم، وكذلك هي فرصة جديدة لمراجعة أنفسهم من جديد والتفكير في مصر ومراجعة الأفكار الخبيثة التي تنال من مصر وتحاول زعزعة استقرارها.

وأردف النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير نحو إجراء إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية، من أجل صناعة مستقبل أفضل لأبناء هذا الوطن، والتأسيس لوطن يتسع للجميع.