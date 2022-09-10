محمود فوزي يكشف معايير اختيار مقرري لجان الحوار الوطني: راعينا التنوع والتوزان

انطلقت فعاليات الجلسة السادسة لمجلس أمناء الحوار الوطني، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بمدينة 6 أكتوبر، لاستكمال تشكيل اللجان الخاصة بالمحاور الثلاث «السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، إذ انتهى المجلس من تشكيل جميع لجان المحور السياسي في الاجتماع الخامس، وتمّ إرجاء اختيار باقي اللجان إلى اجتماع اليوم، بالإضافة إلى البت في الاقتراحات المقدمة من بعض أعضاء المجلس بإعادة تقسيم بعض اللجان.

معايير الاختيار

وكشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن المعايير التي يراعيها مجلس أمناء الحوار الوطني، عند اختيار مقرري اللجان الفرعية لمحاور الحوار الثلاث والمقررين المساعدين.

وقال «فوزي» إن مجلس أمناء الحوار الوطني يراعي إحداث توزان جيلي وسياسي، بحيث تكون اللجان معبرة عن أطياف المجتمع المصري، وممثلة لشتى المجالات، مشيرا إلى أن عملية الاختيار لم تكن سهلة، فمجلس الأمناء كان يستعرض السيرة الذاتية لكافة الأسماء المرشحة، في محاولة لتحقيق التوازن الجيلي، فاذا كان المقرر صاحب خبرة وعمره كبير، يراعي أن يكون المقرر المساعد من الشباب، وقادر أن يتفاعل معه.

مراعاة التوازن

وأضاف أن المجلس راعى أيضا أن يكون هناك توازن بين الرجال والنساء، الأحزاب وكتلة الحركة المدنية، فكان هناك أكثر من 150 اسما، موضحا أن كل محور استغرق من ساعة ونصف إلى ساعتين، استمع المجلس فيها لجميع الأسماء والترشيحات، لافتا إلى أن جميع قرارات المجلس تصدر بالتوافق، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الفئات الاجتماعية، الفئات العمرية، والفئات السياسية المختلفة.