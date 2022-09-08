ضياء رشوان: اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني غير علنية لكنها مسجلة

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، منسق عام الحوار الوطني، أن اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني غير علنية، لكنها مسجلة عن طريق مضبطة الجلسة، بكل ما دار فيها، لافتًا إلى أنها تنتهي دائمًا بتوافق أعضاء المجلس لتغليب المصلحة العامة، حتى في اختلافهم.

وأوضح ضياء رشوان خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية «إكسترا نيوز»، أنه طبقًا للائحة فما سيسفر عنه عمل اللجان من اقتراحات جادة، لن يتم التصويت عليها، لكن سترفع لرئيس الجمهورية دون تصويت.

رشوان: اللجان السياسية هي التي ستتخذ القرار

وأشار «رشوان»، إلى أنّ مجلس الأمناء يقرر ما سيتم رفعه لرئيس الجمهورية، دون وضع اعتبار لأغلبية أو أقلية، موضحا أنّ الحوار الوطني بحكم دعوة الرئيس له، «سياسي» ويختص بأولويات العمل الوطني.

وأكد ضياء رشوان، وجود 12 لجنة اقتصادية واجتماعية، و3 لجان سياسية، مشددا على أن اللجان السياسية هي التي ستتخذ القرار في كل ما هو اقتصادي واجتماعي.