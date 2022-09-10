رئيس حزب «مصر المستقبل» يطالب بخطة اقتصادية تشمل جميع المحافظات

دعا رضا أبو حجي رئيس حزب مصر المستقبل، تحالف الأحزاب المصرية، إلى وضع خطة اقتصادية متكاملة موزعة جغرافيا على نطاق محافظات مصر، في إطار توفير فرص عمل لكل أبناء مصر بمختلف المحافظات، كما طالب الحكومة بدعم رجال الأعمال المصريين، خاصة خلال المرحلة الحالية، وتسهيل الإجراءات التي قد تعيق حركة سير المشروع الذي يرغب رجل الأعمال في تنفيذه.

الرد بالحقائق والأرقام على الشائعات

وطالب رئيس حزب مصر المستقبل، خلال اجتماع تحالف الأحزاب السياسية، وسائل الإعلام بضرورة تسليط الضوء على المشروعات القومية للدولة والرد بالحقائق والأرقام على الشائعات التي يبثها الإعلام الخارجي ولا يكتفوا بنشر الصورة النهائية للمشروع وذلك من أجل تثبيت أركان الدولة المصرية.

تحالف الأحزاب المصرية يؤيد دعوة الرئيس لعقد مؤتمر اقتصادي

واختتم رئيس حزب مصر المستقبل، حديثه مشيدا بفكرة الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، معربا عن تفاؤله بنتائجه وأنها سترضي جميع الأطياف.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر تحالف الأحزاب المصرية بمنطقة وسط البلد لدعم المؤتمر الاقتصادي الذي دعا الرئيس السيسي، لانعقاده نهاية سبتمبر الجاري.