تحالف الأحزاب المصرية: قرارات العفو الرئاسي تؤكد صدق نوايا القيادة السياسية

عبّر تحالف الأحزاب المصرية، عن سعادته وترحيبه بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي حمل رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكامًا قضائية نهائية.

تيسير مطر: قرارات العفو الرئاسي تؤكد أننا مقبلون على انفراجات كبيرة بكل الملفات

وقال أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، النائب تيسير مطر، إنَّ القرار يأتي استكمالًا لجهود القيادة السياسية في مساعيها المتعلقة في الإفراج عن المحبوسين، ممن لم يرتكبوا عنفًا ضد المصريين.

واستكمل أنَّ قرار العفو الرئاسي وما سبقه من قرارات، في هذا الصدد، يؤكّد أننا مقبلون على فترة تشهد انفراجات كبيرة في كل الملفات، وهو ما يؤكد صدق نوايا الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إجراء حوار وطني بين جميع أطياف المجتمع المصري من الوطنيين الشرفاء سواء معاضة أو موالاة، دونما استثناء.

تيسير مطر: ملف الإفراج عن المحبوسين أخذته القيادة السياسية على عاتقها

وأكّد أمين عام تحالف الأحزاب المصرية أنَّ ملف الإفراج عن المحبوسين أخذته القيادة السياسية على عاتقها، من أجل إعطاء فرصة أخرى في ضوء جمهورية جديدة تعزز من التنمية الحقوقية في مصر، وتعطي مساحة كبيرة للحوار بهدف التشارك الجمعي، وليس كما يدعي البعض ممن يروّجون لتسييس كل القرارات ويفرضون شروطهم قبيل الجلوس على مائدة الحوار.

وأثنى النائب على اتجاهات القيادة السياسية الرامية صوب الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة، فلم تقتصر تلك الجهود فقط على قضايا بعينها، وإنما متعددة في مضامينها حتى شملت قوائم العفو الغارمين والغارمات وبعض المحكوم عليهم على ذمة قضايا عمالية بجانب قضايا الرأي.