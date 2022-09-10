أوكرانيا تعلن استعادة نحو 2000 كيلومتر مربع من أراضيها خلال سبتمبر

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعادة نحو 2000 كلم مربع من الأراضي الأوكرانية منذ بداية سبتمبر الجاري، وفقا لما ذكرت قناة العربية فى نبأ عاجل قبل قليل.

وأكدت السلطات الأوكرانية قبل قليل سيطرة القوات الأوكرانية على مدينة بالاكليا، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الروسية انسحاب قواتها من المنطقة.

انسحاب القوات الروسية من مدينة بالاكليا

وقال «سينهوبوف» في وقت سابق إن روسيا كثفت قصفها للمدينة ردا على ذلك.

وكان الجيش الأوكراني أعلن اليوم دخول بلدة كوبيانسك بشرق أوكرانيا والمهمة للإمدادات والتي سيطرت عليها القوات الروسية منذ عدة أشهر.

الجيش الأوكراني يعلن دخول بلدة كوبيانسك بشرق أوكرانيا

وأكدت المخابرات البريطانية في وقت سابق أن القوات الأوكرانية تقترب من كوبيانسك وتهدد طرق إمداد روسيا إلى دونباس.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.