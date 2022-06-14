المسلماني: 3 خاسرين من حرب روسيا وأوكرانيا.. وفائزان

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أحمد المسلماني، إن كل من الولايات المتحدة وروسيا تريان أنهما انتصرا في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث ترى أمريكا أنها وحدت حلف الناتو ضد روسيا، كما تم محاصرة روسيا وجعلها شبه منبوذة، أما روسيا فقد ربحت مبالغ مالية نتيجة تحويل الروبل إليها بعد شراء الغاز الذي تصدره إلى أوروبا.

3 خاسرين في الحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف «المسلماني» خلال استضافته في برنامج «مساء DMC»، مساء اليوم الثلاثاء، على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن سيطرة روسيا على شرق أوكرانيا سيكون الهدف الذي تسعى إليه روسيا الفترة المقبلة، حيث سيطرت على مساحات كبيرة من أوكرانيا بجانب الوقوف ضد أمريكا رغم كل ما حدث، مبينا أن هناك 3 مستويات من الخسارة الأولى لأوكرانيا التي فقدت 25% من الأراضي الصالحة الزراعية بجانب الخسارة الصناعية في أوكرانيا، أما الخاسر الثاني فهي أوروبا، والخاسر الثالث هو العالم الذي ارتفع فيه سعر المحاصيل الغذائية.

حرب قاسية

وأوضح الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أن هذه الحرب تشمل قسوة شديدة وربما تكون حرب مفتعلة كما وصفها بابا الفاتيكان، مبينا أن دعم دول السبعة الصناعية لمصر في بيان لها، مساء اليوم، يمثل رسالة طمأنة على الرغم من عدم وصول الوضع في مصر لوقت حرج.