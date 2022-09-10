تحديد جلسة 29 سبتمبر للحكم علي الفنان مصطفى هريدي في حادث الشيخ زايد

قررت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، تأجل جلسة محاكمة الفنان مصطفى هريدي المتهم بدهس 4 شباب بالخطأ في مدينة الشيخ زايد التابعة لمحافظة الجيزة، لجلسة 29 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم في القضية.

إخلاء سبيل مصطفى هريدي بكفالة مالية

وأخلت النيابة العامة، في وقت سابق، سبيل الفنان مصطفى هريدي، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه في قضية دهس 4 شباب بسيارته عن طريق الخطأ بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

حادث سير وإصابة 4 شباب

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارًا من الخدمات المعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث سير مروري بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بمنطقة السادس من أكتوبر، وهو ما أسفر عن إصابة 4 شباب، تم نقلهم للمستشفى مصابين بإصابات في أنحاء أجسادهم.

القبض على مصطفى هريدي

وبفحص كاميرات المراقبة في موقع الحادث وعمل التحريات الأولية وسؤال شهود العيان، تبين أن قائد السيارة المتسببة في الحادث هو الفنان مصطفى هريدي، وتم ضبطه والسيارة، وتم القبض عليه واتُخذ حياله كافة الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة للتحقيق.

المصابين في الحادث

والمصابون في الحادث هم المجني عليهم «عبد الله محمد، مصاب بكسر في الجمجمة»، «عبد الله سيد، كسر في الفقرة الثالثة والرابعة من القطنية»، «بلال ماهر، كسر في الحوض»، «باسم أحمد بكسر في الذراع وخدوش في الجسم»، وذلك حسب التقرير الطبي الخاص بالمصابين.

بينما أصيب الفنان مصطفى هريدي بعدة إصابات متفرقة في الوجه، ودخل على إثرها إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة، ولكن كانت حالته مستقرة، وتمّ التحقيق معه من قبل النيابة العامة.