المحكمة تنظر اليوم ثاني جلسات محاكمة الفنان مصطفى هريدي بتهمة إصابة 4 أشخاص

تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة الفنان مصطفى هريدي في واقعة اتهامه بدهس 4 أشخاص بمدينة الشيخ زايد.

تحقيقات

وعقب حدوث الواقعة التي شهدتها إحدى الشوارع الرئيسية في منطقة الشيخ زايد، أجرت جهات التحقيق تحقيقاتها في تلك الواقعة واستمعت إلى أقوال الشباب الأربعة المصابين في الحادث، كما استمعت إلى أقوال الفنان مصطفى هريدي في الواقعة، وأخلت سبيله على ذمة القضية.

حادث تصادم

أما عن تفاصيل الواقعة، ورد بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد وقوع حادث تصادم في إحدى شوارع منطقة الشيخ زايد، وبالانتقال والفحص تبين لرجال الشرطة أن قائد السيارة المتسببة في الحادث هو الفنان مصطفى هريدي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتبين إصابتهم بكسور وارتجاج في المخ وكدمات، وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم، وتم ضبط الفنان مصطفى هريدي وسيارته المتسببة في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كسور وخدوش

وعقب نقل المصابين الأربعة إلى أقرب مستشفى من مكان الحادث، تبين من خلال التقرير الطبي إصابة بلال ماهر كسر في الحوض، وباسم أحمد بكسر في الذراع وخدوش، عبدالله محمد بكسر في الجمجمة، وعبدالله سيد بكسر في الفقرة الثالثة والرابعة.

إصابات متفرقة

كما تبين أن الفنان مصطفى هريدي أصيب بإصابات متفرقة في الوجه، وتم عمل الإسعافات اللازمة له، وأجرت جهات التحقيق تحقيقاتها في الواقعة.