اليوم.. جلسة محاكمة الفنان مصطفى هريدي في حادث تصادم الشيخ زايد

تستكمل محكمة جنح الشيخ زايد اليوم، جلسة محاكمة الفنان مصطفي هريدي في قضية اتهامه بإصابة 4 أشخاص في حادث سير في إحدى شوارع منطقة الشيخ زايد بالجيزة.

تفاصيل حادث الشيخ زايد

وكانت النيابة العامة أحالة المتهم إلى المحاكمة في قضية اتهامه بإصابة 4 أشخاص في حادث السير الذي شهدته إحدى الطرق بمنطقة الشيخ زايد.

أما عن تفاصيل تلك الحادث فكانت عقب ورود بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد وقوع حادث فى إحدى شوارع منطقة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة الى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم، ما أسفر عن إصابة 4 شباب كانوا يستقلون سيارة ملاكى بقيادة أحدهم على الطريق.

الفنان مصطفي هريدي

وتوصل رجال الشرطة الى تفاصيل الحادث من خلال تحريات مكثفة وتبين لدى رجال الشرطة أن قائد السيارة المتسببة في الحادث هو الفنان مصطفى هريدي

وتم ضبط الفنان مصطفي هريدي، كما تم نقل المصابين الى المستشفي لعمل الاسعافات اللازمة لهم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة، كما تم التحفظ على السيارتين.

التقرير الطبي

أما عن التقرير الطبي للشباب الأربعة المصابين فى حادث الشيخ زايد، أوضح أصابة عبدالله محمد بكسر في الجمجمة، عبدالله سيد بكسر في الفقرة الثالثة والرابعة القطاني، بلال ماهر كسر في الحوض، باسم أحمد بكسر في الذراع وخدوش في الجسم.

كما أصيب الفنان مصطفى هريدي بعدة إصابات متفرقة في الوجه، والتي على إثرها دخل لغرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة، ولكن كانت حالته مستقرة، وتمّ التحقيق معه من قبل النيابة العامة.

كما استمعت النيابة العامة الى أقوال شهود العيان فى الحادث، وأستمعت الى أقوال المصابين الأربعة، وأوضحوا أنهم وقت الحادث كانوا يستقلون سيارتهم وفى طريق عودتهم الى منازلهم بمنطقة إمبابة بالجيزة، وخلال ذلك تفاجئوا باصطدام سيارة الفنان مصطفي هريدي بهم من الخلف مما أحدث بهم أصاباتهم.

وأشاروا أنهم في ذلك الوقت كانوا يسيرون بسرعة بطيئة لعبور مطب، أما عن سيارة المتهم تسير بسرعة عالية بشكل كبير.

وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل الفنان مصطفي هريدي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

نصائح قبل القيادة

وكانت الإدارة العامة للمرور قد وجهت عددًا من النصائح للسائقين وذلك لتجنب وقوع حوادث سير على الطريق ومن أبرز تلك النصائح ضرورة فحص فرامل وإطارات السيارة قبل بدء القيادة مع التأكد من حالة المحرك، مع بيان إذا كان المحرك يعمل بشكل جيد من عدمه، و التأكد من وجود مياه التبريد داخل السيارة.