حسام بدراوي: الحوار الوطني يجب أن يستمر لمناقشة التغيرات الزمنية والبشرية

قال الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني لرؤية مصر 2030، إن الحوار الوطني يجب أن يكون مستمرا كل فترة من الزمان، حتى تراجع الأمم أمورها من أجل التفكير في المستقبل، لافتا إلى أن الحوار يقوم على العدالة والتنمية المستدامة، وهي رؤية مصر 2030 التي يجب أن نتناسق معها جميعا من أجل مستقبل مصر.

التوافق على 44 مرشحا للمحاور الرئيسية الثلاثة

وأوضح «بدراوي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث الأخبار» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز» أنه سيقدم خبرته لعرض رؤية مصر 2030 خلال الحوار الوطني، مشيرا إلى أن التوافق على 44 مرشحا للمحاور الرئيسية الثلاثة واللجان الفرعية يؤكد أن الحوار هو حالة من توافق البشر وهو أمر طبيعي، والكثير من الأسماء المعلنة تمثل خبرة وثقلا اقتصاديا ومجتمعيا بشكل يدعو للتفاؤل.

رؤية مصر 2030 وضعت تصورات للبلاد

وأشار الدكتور حسام بدراوي إلى أن الدستور ورؤية مصر 2030 والعدالة أساس المستقبل هي النسيج الواحد الذي يجتمع عليه المشاركون في الحوار الوطني، موضحا أن رؤية مصر 2030 وضعت تصورات للبلاد وكل تصور له أهداف وأهداف فرعية ووسيلة تطبيق وتكلفة مالية ومدة زمنية ومؤشرات للقياس.

رؤية 2030 في التعليم تتكون من 5 ركائز أساسية

وأكد الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني لرؤية مصر 2030، أن رؤية مصر 2030 تتضمن أهدافا نتفق عليها جميعا ولكن مع اختلاف آليات التطبيق، موضحا أن رؤية 2030 في التعليم تتكون من 5 ركائز أساسية وهي الإتاحة والجودة وعدم التمييز وحوكمة الإدارة والاتجاه نحو اللا مركزية والرقمية وصناعة الوجدان والإنسان السوي بالاشتراك مع التعليم والثقافة والإعلام والفن والقدرة التنافسية.