حسام بدراوي بعد اختياره مستشارا للحوار الوطني: مصر تمضي نحو المستقبل

قال الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، مستشار الحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030 في تشكيله الجديد الذي أسفرت عنه الجلسة السادسة، إن الحوار الوطني فرصة عظيمة لرسم مستقبل مصر والتوافق على أولويات العمل الوطني وتأسيس الجمهورية الجديدة للبلاد.

مستقبل مصر

وأضاف حسام بدراوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن رؤية مصر 2030 هي رؤية تم وضعها من أجل مستقبل مصر على جميع المستويات، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتتبنى سياسات جادة لبناء المستقبل.

الخبرة والشباب في الحوار الوطني

وأشاد بدراوي بتشكيل محاور ولجان الحوار الوطني، مؤكدا أن الاختيارات ضمت العديد من الأسماء من أصحاب الخبرة والعلم، إضافة إلى عدد كبير من الشباب الواعي الذي يشكل قوة حقيقية لحاضر ومستقبل البلاد.