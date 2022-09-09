انتهاء ماراثون حزب مستقبل وطن بوصول المشاركين إلى حي الأسمرات

انتهى منذ قليل الماراثون الرياضي الذي نظمه حزب مستقبل وطن، بوصول المشاركين إلى حي الأسمرات بعد انطلاقه في الثامنة صباح اليوم من منطقة المقطم، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والنائب أشرف رشاد، الأمين العام والنائب الأول لحزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، وعدد من نواب البرلمان.

انتهاء الماراثون بالوصول إلى حي الأسمرات

وانطلق ماراثون مستقبل وطن من حي المقطم وصولًا إلى الأسمرات، سيرًا على الأقدام، وبدأت الفعالية الرياضية في تمام الثامنة من صباح اليوم الجمعة، واستغرقت المسافة ما يقرب من نصف ساعة، واختتم حزب مستقبل وطن الماراثون الرياضي، بتوزيع عدد من الجوائز على كل المشاركين في الفعالية.

مشاركة 1000 شاب في الفعالية الرياضية

ويعد ماراثون حزب مستقبل وطن، الذي شارك به 100 شخص، فرصة لممارسة الرياضة والاطلاع على ما جرى تحقيقه بحي الأسمرات من إنجازات وخدمات يقدمها للأهالي، وهو نموذج للحياة الكريمة، التي تحرص القيادة السياسية على توفيرها للمواطن المصري.