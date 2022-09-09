وزير الرياضة من ماراثون «مستقبل وطن»: الدولة حريصة على النهوض بالشباب

نظم حزب مستقبل وطن، ماراثونا رياضيا اليوم الجمعة، من منطقة المقطم إلى حي الأسمرات سيرا على الأقدام، بمشاركة 1000 من شباب مصر، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والنائب أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لحزب مستقبل وطن، وعدد من قيادات الحزب من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

الدولة المصرية تحرص على تنمية شبابها

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الدولة المصرية تحرص دائما على الشباب المصري وتنمية مهاراته.

وأضاف وزير الشباب والرياضة خلال كلمته التي ألقاها في ماراثون مستقبل وطن، اليوم الجمعة، أن الشباب المصري يمتلك طاقة لابد من توظيفها بالشكل السليم، لافتًا إلى اهتمام الدولة المصرية باحتواء الشباب بشتى الطرق للنهوض بهم.

ووجه وزير الشباب الشكر لحزب مستقبل وطن على تنظيمه للماراثون الرياضي، الذي انطلق صباح اليوم الجمعة، في تمام الثامنة صباحا.

أشرف رشاد في ماراثون مستقبل وطن: الوزير داعم للشباب

قال أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن وجود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في الماراثون اليوم كان أمرا مشجعا بدرجة كبيرة للشباب.

وأضاف رشاد خلال كلمته التي ألقاها اليوم ضمن فعاليات ماراثون مستقبل وطن، أن الحزب يحرص على تنظيم الفعاليات المختلفة التي من شأنها دعم الشباب المصري وقدراته.

ولفت إلى أن وجود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يكون له أثر فارق: «نحن نمتن لمعالي الوزير على مشاركته معانا في كل مناسبات مستقبل وطن وهو دايما داعم لشباب الحزب والشباب المصري».