انطلاق ماراثون مستقبل وطن من المقطم إلى الأسمرات بمشاركة وزير الرياضة

وسط أجواء يسودها النشاط والبهجة، أُطلقت شارة بدء ماراثون مستقبل وطن، منذ قليل، والذي يبدأ من حي المقطم وصولا إلى حي الأسمرات، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والنائب أشرف رشاد الأمين العام للحزب، وعددا من قيادات الحزب البرلمانية سواء أعضاء بمجلس النواب أو الشيوخ.

ماراثون مستقبل وطن

ويشارك في ماراثون مستقبل وطن 1000 مشارك، يتحركون من خط البداية في حي المقطم، سيرا على الأقدام لمدة نصف ساعة، وصولا إلى خط النهاية في حي الأسمرات.

كما شارك في الماراثون وزير الشباب والرياضة، و الأمين العام لمستقبل وطن، وعددا من قيادات الحزب، وممثلين عن محافظة القاهرة.

يشار إلى أن حزب مستقبل وطن يقدم جوائز عينية للمشاركين في المارثون، الذي يعد فرصة لممارسة الرياضة، وأيضا الاطلاع على ما تم تحقيقه بحي الأسمرات الذي يعد نموذجًا للحياة الكريمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة الحرص على ممارسة الرياضة وتوعية الشباب بدورهم في الترويج للمشروعات القومية التي تنفيذها والدولة وعلى رأسها مشروعات حياة كريمة.