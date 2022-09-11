زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر يضرب شرق «غينيا الجديدة»

ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر، شرق غينيا الجديدة بـ «بابوا غينيا الجديدة» الواقعة جنوب غربي المحيط الهادي. ووقع الزلزال، على بعد 80 كيلو متر شمال غربي «لاي» بمقاطعة موروب.

«المسح الجيولوجي»: الزلزال وقع على عمق ضحل

وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن زلزالا ضرب «بابوا غينيا الجديدة» بالقرب من لاي بمقاطعة موروب بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر.

وأضافت «المسح الجيولوجي»، أن الزلزال وقع على عمق ضحل. وفي وقت لاحق، قال «المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء»، في تقرير، إن الزلزال كان بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر.

وأوضحت هيئة «المسح الجيولوجي»، أن مركز الزلزال وقع شرق البلاد، مشيرة إلى مخاوف من حدوث موجات المد العاتية «تسونامي» عقب الزلزال، وفاقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

تحذير من «تسونامي» على بعد 1000 كيلومتر من مركز الزلزال

وأضافت «المسح الجيولوجي»، أن الزلزال وقع على عمق 61 كيلومترا، وعلى بعد حوالي 67 كيلومترا من بلدة «كاينانتو»، وحذرت الهيئة الأمريكية، من احتمال حدوث «تسونامي» على بعد 1000 كيلومتر من مركز الزلزال.

وفي 13 أغسطسص الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر شمال شرقي «بابوا غينيا الجديدة»، وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، غن مركز الزلزال وقع على بعد 82 كيلومتراً شمال شرقي «لاي»، وعلى عمق 51.6 كيلومتر، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وفي 13 إبريل الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، «بابوا غينيا الجديدة»، وقال «مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، في ذلك الوقت، إن الزلزال كان على عمق 140 كيلومتراً، وفقا لما ذكرته صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.