زلزال يضرب بابوا غينيا الجديدة.. وارتفاع حصيلة ضحايا أمطار كوريا الجنوبية

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، كوارث u]m، كان من أبرزها الزلزال الذي ضرب «بابوا غينيا الجديدة»، دون تسجيل خسائر، فيما ارتفعت وفيات الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية.

وضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، أمس السبت، شمال شرقي «بابوا غينيا الجديدة»، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية، وأوضحت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد 82 كيلومترا شمال شرقي مدينة «لاي»، وعلى عمق 51.6 كيلومترا.

وفي كوريا الجنوبية، ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، التي تعرضت لها البلاد، إلى 14 شخصا، فيما فقد 4 آخرين، وأشارت بيانات «المقر المركزي لمكافحة الكوارث» الكوري الجنوبي، إلى إجلاء نحو 7200 شخص من منازلهم.

مصرع 21 شخصا على الأقل جراء الأمطار في مقاطعات أفغانية

وفي أفغانستان، لقى 21 شخصا على الأقل بينهم سيدات وأطفال، مصرعهم، وأصيب العشرات في عدة مقاطعات بينها لوجار ووارداك وخوست، شرق ووسط البلاد جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة، وقالت وكالة أنباء «بختار» المحلية، في تقرير، إلى تدمير مئات المنازل السكنية وأثرت على آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية وعشرات البساتين.

وفي إسبانيا، لقى شخص واحد مصرعه وأصيب 40 آخرون، أمس السبت، جراء انهيار العديد من بنايات مسرح خلال إقامة مهرجان «ميدوسا» الموسيقي، في بلدة كوليرا الساحلية، بسبب الرياح القوية، فيما أعلن منظمو المهرجان، في بيان، إخلاء الموقع وإيقافه مؤقتا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية

وفي الصين، واصل «المرصد الوطني»، إصدار إنذار باللون الأحمر «أعلى مستوى» لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، مع استمرار موجة الحر الشديدة في المزيد من المناطق، فيما توقع «المركز الوطني للأرصاد الجوية»، تعرض أجزاء من: «شينجيانج-جشانشيج-خبي-آنهوي-جيانجسو-شانجهاي»، وعدة مناطق أخرى، لدرجات حرارة تتراوح ما بين 35 إلى 39 درجة مئوية.

من جانبها، تستعد شركات الشحن لوقف نقل البضائع على «نهر الراين» أكبر أنهار ألمانيا، حيث اقترب منسوب المياه إلى مستوى منخفض للغاية.

منسوب المياه بالقرب من بلدة كاوب على «نهر الراين» وصل إلى 37 سم

وبلغ منسوب المياه عند نقطة ضيقة، بالقرب من بلدة كاوب على «نهر الراين الأوسط»، 37 سم بعد ظهر أمس السبت، ومفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأدى الجفاف المستمر الذي يؤثر على معظم أوروبا إلى انخفاض مستويات الأنهار مثل «الراين»، ما أسفر عن وإجبار شركات الشحن على استخدام سفن أصغر، ومنع السفن الكبيرة ذات الأحمال الثقيلة من العبور.

وأمس السبت، أشارت شركة «كونتارجو» للنقل، إلى استعداها لوقف الشحن في أعالي ووسط «نهر الراين» لأسباب تتعلق بالسلامة وتخطط لنقل بعض حمولتها عبر الشاحنات.

حادث مروري في إقليم «البنجاب» الباكستاني يسفر عن مصرع 13 شخصا

وفي باكستان، لقى ما لا يقل عن 13 شخصا مصرعهم، وأصيب 5 آخرون، أمس السبت، على إثر تصادم بين شاحنتين تقل إحداهما ركابا، بإقليم البنجاب شمال شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقالت «هيئة إدارة الكوارث» الباكستانية، في بيان، إن شاحنة كانت تسير بسرعة انقلبت واصطدمت بشاحنة أخرى كانت تقل 18 راكبا، بينهم نساء وأطفال.