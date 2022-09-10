ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يضرب إندونيسيا، وفقًا لما ذكرته قناة العربية الإخبارية.

ونقلت وكالة أنباء رويترز، عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالًا بقوة 6.2 درجة ضرب منطقة بابوا في إندونيسيا.

الزلزال وقع على بعد حوالي 262 كيلومترا بين شرق وشمال شرق «بياك»

وأضاف «مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، أن الزلزال وقع على بعد حوالي 262 كيلومترًا بين شرق وشمال شرق «بياك» في إندونيسيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن «المركز الوطني للأرصاد» الإماراتي، على موقع التدوينات القصير «تويتر»، تسجيل محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له، زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر في إندونيسيا.

ووقع الزلزال، الذي ضرب بابو بإندونيسيا على عمق 10 كيلو متر، وفقا لما ذكرته منظمة «علوم الأرض» الأسترالية على موقعها الإلكتروني.