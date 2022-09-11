سيوة تتجمل لاستقبال الموسم السياحي الشتوي.. سفاري وآثار وعيون (صور)

تستعد واحة سيوة لاستقبال الموسم الشتوي، بعد قرب انتهاء موسم الصيف الذي شهد إقبالًا كبيرًا من الزوار للاستفادة من موسم السياحة الاستشفائية، وشهدت مناطق جبل الدكرور وبحيرات الملح وعين المياه الكبريتية زيارات كثيرة من مصريين وأجانب من كافة أنحاء العالم، وذلك بحسب محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة.

معاملة حسنة لزوار سيوة

وقال "بكر"، في حديثه لـ"الوطن"، إن أهالى سيوة لهم دور مهم في ارتفاع الإقبال على الواحة، بسبب حسن معاملتهم للزوار من عشاق المكان، وتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والأثرية بسيوة؛ مما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين المستوى الاقتصادي للمجتمع السيوي.

الواحة تتزين للموسم السياحي الجديد

وأضاف رئيس مركز ومدينة سيوة، أن واحة سيوة تتزين وتتجمل لاستقبال الموسم السياحي الشتوي، الذي يستمر حتى نهاية أبريل المقبل، ويتم بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من منطقة آثار سيوة، وهيئة تنشيط السياحة، وإدارة المحمية، وقطاع الآثار الإسلامية؛ للإعداد للموسم السياحي من حيث جاهزية المواقع الأثرية، وتوفير المطبوعات من خلال هيئة تنشيط السياحة وإدارة المحمية.

مقومات تجذب زوار سيوة

وأشار "بكر"، إلى أن الواحة تمتلك مقومات طبيعية وسياحية وثقافية فريدة؛ تجعلها قادرة على اجتذاب أعداد كبيرة من الزوار، ويحرص الزوار على زيارة العديد من المعالم السياحية ومنها قلعة شالي الأثرية، ومعبد الوحي، وجبل الموتى، والقيام برحلات السفاري، والسباحة بعيون المياه الطبيعية، وبحيرات الملح، والسهر بالمخيمات، ومشاهدة الغروب، والتعرف على الثقافة السيوية من خلال زيارة البيت السيوي، ومعرفة جمال محمية سيوة الطبيعية من خلال رحلات السفارى وزيارة مركز زوار المحمية، والتأمل في إبداع الخالق من خلال جلسات الرصد الفلكي وشراء المنتجات السيوية من الحرف اليدوية والتراثية، والمنتجات الغذائية.