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كييف: عملية استعادة إيزيوم شرق أوكرانيا ما زالت مستمرة

كتب:

رؤى ممدوح
09:44 ص | الأحد 11 سبتمبر 2022
الحرب الروسية الأوكرانية - أرشيفية

الحرب الروسية الأوكرانية - أرشيفية

أعلنت الحكومة الأوكرانية في العاصمة كييف، اليوم الأحد، أنّ عملية استعادة منطقة إيزيوم في شرق أوكرانيا ما زالت مستمرة، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

سيطرة روسية على مناطق أوكرانية

وفي وقت سابق، عرضت إحاطة وزارة الدفاع الروسية خريطة للسيطرة الإقليمية في أوكرانيا، أظهرت أنّ كوبيانسك وإيزيوم لا يزالان في أيدي روسيا.

وكانت السلطات المحلية المدعومة من روسيا في شمال منطقة خاركيف، أعلنت أنّ الجيش الروسي يغادر المنطقة «مؤقتًا»، وذكرت الإدارة المدنية العسكرية في منطقة فوفتشانسك، التي من خلالها تنتقل العديد من الإمدادات الروسية نحو الخطوط الأمامية، في منشور موجز عبر تليجرام: «يغادر الجيش الروسي فولتشانسك مؤقتًا، بينما يستمر سكان المدينة في الإخلاء».

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بقلم رؤى ممدوح