شوبير: الخطيب فضل التعاقد مع كولر عن فرانشيسكو
كتب:
شادي ممدوح
10:05 ص | الأحد 11 سبتمبر 2022
مارسيل كولر
تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل تعاقد مجلس إدارة النادي الأهلي، مع السويسري مارسيل كولر، لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر خلال الموسم الكروي الجديد 2022-2023، موضحًا أنَّ إدارة الأهلي حددت مشروعها في مدرب قوي وله خبرات،
وأكّد «شوبير» خلال برنامجه الصباحي المذاع عبر «راديو أون سبورت إف إم»: «خالد مرتجي هو مهندس صفقة التعاقد مع كولر، مع أمير توفيق مدير التعاقدات، وسافر الثنائي إلى سويسرا نظرًا لأنّه مدرب صارم ويعشق العمل طوال الـ 24 ساعة».
وتابع: «اقتنع محمود الخطيب رئيس الأهلي، وفضل التعاقد مع كولر، عن إيزيبيو دي فرانشيسكو المدرب الإيطالي، الذي كان ضمن دائرة الترشيحات».
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