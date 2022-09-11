مدبولي يستعرض مشروعات «شرم الشيخ».. ويلتقي المستثمرين السياحيين اليوم

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعدادات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية «COP27» في شرم الشيخ، التي تستضيفها مصر خلال نوفمبر المقبل، ويقدّم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عرضا للمشروعات التي تنفذها الدولة في مدينة شرم الشيخ، على رئيس الوزراء.

رئيس الوزراء يلتقي المستثمرين السياحيين في شرم الشيخ اليوم

كما يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليوم، عددا من المستثمرين السياحيين في نطاق محافظة جنوب سيناء، وتحديدا مدينة شرم الشيخ، لمتابعة جهود استقبال المؤتمر، الذي يُعد أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة، والأكثر مشاركة بحضور أكثر من 190 دولة حول العالم.

يأتي ذلك خلال اليوم الثاني لزيارة رئيس مجلس الوزراء لمدينة شرم الشيخ، لمتابعة استعدادات استضافة مؤتمر «التغيرات المناخية».

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..