«مدبولي» يتفقد 8 مشروعات بشرم الشيخ اليوم استعدادا لقمة المناخ

يستكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، جولته بمدينة شرم الشيخ، لتفقد عدد من المشروعات بالمدينة، في إطار الاستعداد لقمة المناخ التي تنطلق في نوفمبر المقبل، بمشاركة ما يقرب من 40 ألف مشارك.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن»، إن برنامج الزيارة اليوم مليئ بالمشروعات التي تُنفذ في مدينة السلام، موضحا أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة متابعة كل المشروعات والانتهاء منها قبل انطلاق القمة 27 للمناخ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتصبح شرم الشيخ أول مدينة خضراء.

8 مشروعات

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن جولة اليوم الأحد التي سوف يقوم بها رئيس مجلس ووزراء النقل، والبيئة، والإسكان، تشمل 8 مشروعات قومية تُنفذ في مدينة شرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ، وهي:

1- خزانات تكديس المياه.

2- محطة شحن السيارات بالكهرباء.

３- محطة شحن الأتوبيسات بالكهرباء.

４- بحيرات الأكسدة بوادي الخروم.

5- الحديقة المركزية ومجلس المدينة ذكي.

６- طريق السلام والممشى السياحي.

７- السوق التجاري القديم ومشروع مصر القديمة.

８- تطوير ممشى خليج نعمة والمارينا وشارع السلطان قابوس.

لقاء المستثمرين

وذكر المحافظ، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا مع مستثمري شرم الشيخ اليوم، عقب انتهاء الجولة التي يقوم بها بمرافقة عدد من الوزارء، لمتابعة المشروعات بشرم الشيخ في إطار الاستعداد لقمة المناخ.

وتابع بأن الهدف من الاجتماع دفع عجلة العمل بالمشروعات بالفنادق لضمان الحصول علي الشهادة البيئية قبل انطلاق قمة المناخ نوفمبر المقبل، موضحا توصيل الإنترنت فائق السرعة لكل الفنادق.

وأوضح، أن رئيس الوزراء تفقد فندقين أمس خلال جولته بشرم الشيخ، لمتابعة الاستعدادات لاستضافة الوفود المشاركة في المؤتمر.