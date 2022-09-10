مدبولي يتابع تطبيقات منظومة الحلول الرقمية الذكية والدفع الإلكتروني بشرم الشيخ

في أثناء زيارته لمدينة شرم الشيخ، اليوم، لمتابعة الاستعدادات الحالية لتنظيم مصر مؤتمر قمة المناخ، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشروع تطبيقات منظومة الحلول الرقمية الذكية، التي تشمل التاكسي الذكي، والمواقف الذكية، وكذا منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني المؤمن، وكارت السائح الذكي.

منظومة التاكسي الذكي

وشرح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تفاصيل المنظومة التي بدأ تنفيذها، مشيرا إلى أن منظومة التاكسي الذكي تتضمن الدفع الإلكتروني ومنظومة الكاميرات الذكية ليجري سداد قيمة التعريفة عن طريق أجهزة الـ «POS»، كما يتضمن التاكسي الذكي منظومة التأمين بكاميرات أمنية وهي تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويجري ربطها إلكترونيا عن طريق إدارة الإشارة بالقوات المسلحة بالشبكة الوطنية الموحدة للسلامة والطوارئ، ومن أهم مميزات هذه المنظومة أنها تعمل على تأمين السائحين وزوار مدينة شرم الشيخ خلال فترة تواجدهم بها.

بدورها، أشارت الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، إلى أن من مميزات هذه المنظومة أيضا رصد سرعة التاكسي وموقعه، وكذا رؤية أمامية وداخلية للسيارة لتحديد مُلابسات أي حدث داخل أو خارج السيارة.

وتفقد مدبولي تركيب الهوية البصرية على التاكسي من الخارج، وجرت الإشارة إلى أنه يجري العمل على تركيب تلك المنظومة المتكاملة بجميع سيارات التاكسي بمدينة شرم الشيخ تباعا، في ضوء الاستعدادات لتنظيم مؤتمر المناخ.

منظومة الحلول الرقمية تشمل المواقف الذكية

أشارت نائب المحافظ إلى أن منظومة الحلول الرقمية تشمل كذلك المواقف الذكية، إذ يصل عدد المواقف المخطط تشغيلها 24 موقفا من بينها موقف مؤقت، وتضم المرحلة الأولى لتطبيق منظومة المواقف الذكية 4 مواقف يجري الانتهاء منها قبل انعقاد المؤتمر، وتضم المرحلة الثانية لتطبيق منظومة المواقف الذكية 9 مواقف أخرى، بينما تشمل المرحلة الثالثة 10 مواقف.

إلى جانب ذلك، فهناك منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني المؤمن، التي أوضح المحافظ أنه يجري خلالها تحصيل كل المعاملات المالية من المشروعات الذكية، التي يجري تنفيذها حاليا وهي قادرة على الربط مع أي منظومة إلكترونية بها مدفوعات رقمية، إذ تظهر لوحة المؤشرات الخاصة بكل التحصيلات، وتوفر عرض تقارير عن ملخص التحصيلات لكل الأنظمة في أي وقت.

أما كارت السائح الذكي، الذي تضمنته منظومة الحلول الرقمية بالمحافظة، فأشار المحافظ إلى أنه ضمن منظومة لإدارة كل التعاملات السياحية التي يجري استخدامها من قبل السائحين؛ إذ تتيح المنظومة للمستخدمين آلية لحجز كل الأنشطة السياحية وحجز الفنادق من خلال منظومة مؤمنة ومتطورة، مضيفا أنه يجري أيضا إصدار كارت يحمل كل بيانات السائح ويجري شحنه بمبلغ مالي ليستطيع السائح استخدامه في عمليات الشراء والدفع الإلكتروني المتاحة على التطبيق، وفي الوقت نفسه يجري عرض كل المعاملات السياحية على مؤشرات أداء ومراقبة أعمال الشراء، كما يجري ربط الكارت على منظومة التحصيل الإلكتروني المؤمن، ولفت المحافظ إلى بدء تفعيل تطبيق «بدل - Baddel» للدراجات التشاركية الذكية.

وتفقد رئيس الوزراء عددا من الأتوبيسات (غاز - كهرباء)، التي تشرف على تشغيلها وزارة النقل، وجرت الإشارة إلى أن الأتوبيسات ستتبع مسارات محددة تخدم منطقة انعقاد قمة المناخ والمناطق المحيطة بها، ويجري تحديد زمن التقاطر من خلال أحد التطبيقات الذكية للمنظومة، كما أن هذه الأتوبيسات تلائم ذوي الاحتياجات الخاصة.