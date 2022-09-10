«مدبولي» يتفقد قاعة المؤتمرات المستضيفة لفعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة شرم الشيخ، في إطار جولته بالمدينة، وتابع الاستعدادات التي تجرى في القاعة قبل انطلاق قمة المناخ نوفمبر المقبل.

ورافق الدكتور مصطفى مدبولي، في جولته بمدينة شرم الشيخ، مجموعة من الوزراء واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

القاعات مجهزة لاستضافة فعاليات قمة المناخ

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن رئيس الوزراء والوفد المرافق له تفقدوا قاعة المؤتمرات التي تستضيف فعاليات القمة 27 للمناخ، مشيرًا إلى أن كل القاعات مجهزة لاستضافة الفعاليات وورش العمل التي ستعقد على هامش مؤتمر المناخ.

أضاف المحافظ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى تجهيز مناطق الدخول والخروج بالنسبة لكبار الشخصيات المشاركين، متابعا: «جرى تجهيز باركنج خلف القاعة مخصص للأتوبيسات والسيارات».

ونوه المحافظ، أن الشركة المنظمة تقوم بعمل بروفات افتتاح القمة، وسوف يجرى عمل تخصيص مكان للإعلاميين داخل القاعة لمتابعة الفعاليات.

«مدبولي» يتفقد فندق رادميس

وأوضح المحافظ أن رئيس الوزراء تفقد فندق رادميس «تحت الإنشاء» في منطقة نبق، مؤكدا: «المحافظة استخرجت أول رخصة إلكترونية لأحد الفنادق بشرم الشيخ، وأنه جاري استكمال استخراج الرخص الإلكترونية للمنشآت السياحية بالمدينة، وتعد محافظة جنوب سيناء أولى المحافظات التي استخرجت رخصة إلكترونية للمباني السياحية».

يذكر أن رئيس الوزراء قام بجولة تفقدية ظهر اليوم السبت، بشرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات النهائية لقمة المناخ، وبدأت الجولة بتفقد الهوية البصرية بمطار شرم الشيخ وأعمال التطوير، ومنظومة التاكسي الذكي، بالإضافة إلى حديقة النباتات البيئية، ومن المقرر أن يتفقد «مدبولي» منظومة التأمين وزيارة مركز الرصد الأمني وعدد من المشروعات ضمن الاستعداد لاستضافة لقمة المناخ، ومن المقرر أن يستكمل رئيس الوزراء جولته غدا الأحد.