تعليم مطروح: تنظيم برامج في المدارس لتوعية الطلاب بالتغيرات المناخية

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن المديرية بصدد تنظيم حزمة من برامج التوعية بالتغيرات المناخية بجميع الإدارات التعليمية في المدارس التابعة لها تستهدف كافة عناصر العملية التعليمية "معلمين، وإداريين، وطلاب"، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالمشاركة في مؤتمر المناخ Cop27 لعام 2022، وفي ضوء حرص القيادة السياسية المستمر على الاهتمام بالبيئة وتفعيل مبادرة زراعة مائة مليون شجرة.

برامج توعية وورش عمل

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأحد، إن آلية تنفيذ برامج التوعية ستتم من خلال عقد ندوات أو ورش عمل لمدة يوم واحد للمعلمين، تتناول عرض نموذج مختصر لمفهوم التغيرات المناخية وكيفية توظيف ذلك في المناهج المختلفة، مع وضع أنشطة متنوعة وفق معدل زمني يمكن تطبيقها والاستفادة منها، وأنه سيتم أيضاً عقد ندوات للإداريين بالإدارات التعليمية لمدة يوم واحد؛ يتم خلاله تقديم عرض مختصر لمفهوم التغيرات المناخية وكيفية ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة منها وتأثير ذلك إيجابيا علي البيئة المحيطة.

الحفاظ على البيئة

وأضاف "شحاته"، أنه مع انطلاق العام الدراسي الجديد بداية أكتوبر المقبل، سيتم مواصلة حزمة برامج التوعية بعقد ندوات للطلاب بكافة مدارس مطروح لتنمية الوعي البيئي وكيفية الحفاظ على البيئة، وتبصيرهم بالتغيرات المناخية وتأثيراتها المستقبلية مع تفعيل دور الطلاب في هذا الصدد.

آليات تنفيذ التوعية بالمدارس

وأوضح "شحاتة"، أن برامج التوعية ستتم تحت إشراف موجهي الأنشطة وموجهي المواد الدراسية ومديري المدارس مع متابعة آليات التنفيذ من مديري الإدارات وموجهي عموم المواد الدراسية والأنشطة، وذلك وفق المخطط التدريبي الذي أعدته إدارة التخطيط والمشروعات بديوان عام المديرية.