تقارير غربية: الحرب الروسية الأوكرانية تهديد مدمر للاقتصاد العالمي

لا تزل الأزمة الروسية الأوكرانية تواصل تأثيراتها الشديدة على الاقتصاد العالمي، ويبدو أن الأزمة لن يكتب لها نهاية قريبا، وهذا ما تؤكده مجموعة من التقارير الغربية، التي تحذر من أن الاقتصاد العالمي على حافة الركود، خصوصا بعد ما أفرزته جائحة فيروس كورونا.

وكالة أنباء أسوشيتيد برس الأمريكية تقول في تقرير قبل أيام، إن عواقب الحرب الروسية الأوكرانية تشكل تهديدًا مدمرًا على الاقتصاد العالمي، والغاز لن تكون تكلفته مرتفعة وحسب، بل قد لا يكون متاحًا على الإطلاق إذا قطعت روسيا تمامًا الإمدادات عن أوروبا للانتقام من العقوبات الغربية، أو إذا لم تتمكن المرافق من تخزين ما يكفي لفصل الشتاء.

أوضاع قاسية في ألمانيا

ووفق الوكالة قد تضطر ألمانيا إلى فرض تقنين الغاز الذي يمكن أن يشل الصناعات من صناعة الصلب إلى المستحضرات الصيدلانية إلى المغاسل التجارية.

وبحسب الوكالة، تشعر الحكومات والشركات والعائلات في جميع أنحاء العالم بالآثار الاقتصادية للحرب بعد عامين فقط من تفشي جائحة الفيروس التاجي الذي دمر التجارة العالمية، فالتضخم آخذ في الارتفاع، وأدى الارتفاع الصاروخي في تكاليف الطاقة إلى زيادة احتمالية شتاء بارد ومظلم، فيما تقف أوروبا على شفا الركود.

أزمة مرتقبة في أسعار المواد الغذائية

وقالت أسوشيتيدبرس، في سياق متصل، إنه يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقصها، الذي تفاقم بسبب قطع شحنات الأسمدة والحبوب من أوكرانيا وروسيا التي تستأنف ببطء، إلى انتشار الجوع والاضطراب على نطاق واسع في العالم النامي. وخارج العاصمة الأوغندية كمبالا، قالت راشيل جاميشا إن الحرب الروسية في أوكرانيا البعيدة أضرت بعملها في البقالة، لقد شعرت به في ارتفاع أسعار الضروريات مثل البنزين.

وقد دفعت الحرب الروسية صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إلى خفض توقعاته للاقتصاد العالمي للمرة الرابعة في أقل من عام، وتتوقع الوكالة نموًا بنسبة 3.2% هذا العام، انخفاضًا من 4.9% توقعته في يوليو 2021 وأقل بكثير من 6.1% العام الماضي.

العالم على حافة ركود عالمي

وقال بيير أوليفييه جورنشاس كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي إنه ربما يكون العالم قريبا على حافة ركود عالمي بعد عامين فقط من الركود الأخير، الناتج عن كورونا. وقال برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة إن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة ألقى 71 مليون شخص في أنحاء العالم بالفقر في الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب. وكانت بلدان البلقان وأفريقيا جنوب الصحراء هي الأشد تضررا.

وتوقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن ما يصل إلى 181 مليون شخص في 41 دولة قد يعانون من أزمة جوع هذا العام. وفي هذا السياق، كانت ألمانيا من أكثر الدول التي تنادي رغم الأزمة بضرورة تضافر جهود الدول الكبرى للحيلولة دون وقوع أزمة غذاء عالمية تدفع ثمنها الدول الأفريقية، جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتوقف سلاسل التوريد، وهو نفسه ما دعت إليه الأمم المتحدة مرارا.

الاقتصاد العالمي تحت الضغط

وتعود أسوشيتيد برس لتقول، إنه حتى قبل أن يأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدخول أوكرانيا، كان الاقتصاد العالمي تحت الضغط. ارتفع معدل التضخم بشكل كبير حيث أن الانتعاش الأقوى من المتوقع من الركود الوبائي طغى على المصانع والموانئ وساحات الشحن، مما تسبب في التأخير والنقص وارتفاع الأسعار.

رداً على ذلك، بدأت البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة في محاولة لتهدئة النمو الاقتصادي وترويض الأسعار المرتفعة. وقال روبن بروك ، كبير الاقتصاديين في المعهد الدولي للتمويل: «لدينا جميعًا كل هذه الأشياء المختلفة تحدث،ارتفع تقلبات التضخم. وارتفع معدل تذبذب النمو. وبالتالي، أصبح من الصعب للغاية على البنوك المركزية أن تقود السفينة».

وبحسب الوكالة، كل هذه التحديات ربما تمت إدارتها، لكن عندما دخلت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير، رد الغرب بفرض عقوبات شديدة، أدى كلا الإجراءين إلى تعطيل التجارة في الغذاء والطاقة، خصوصا أن روسيا هي ثالث أكبر منتج للبترول في العالم ومصدر رئيسي للغاز الطبيعي والأسمدة والقمح، كما تُطعم المزارع في أوكرانيا الملايين على مستوى العالم.

التضخم يصل إلى أعلى مستوياته منذ عقود

في نفس السياق، تقول شبكة يورو نيوز الأوروبية إن أسعار السلع الأساسية المرتفعة بشدة دفعت التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود، وخنق الاقتصاد العالمي وخلقت أزمة تكلفة المعيشة في العديد من البلدان.

وذكرت أنه عندما دخلت روسيا أوكرانيا، وهي منتج رئيسي للسلع الأساسية، في فبراير، ارتفعت الأسعار، ثم انحرف الاقتصاد العالمي نحو الركود.