مدير «الأهرام للدراسات»: العقوبات ضد روسيا مفرطة وتؤثر على الاقتصاد العالمي

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الحرب الروسية الأوكرانية قد تطول، وسيشهد العالم ظواهر اقتصادية كبيرة، بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن طرفي الحرب لم يستطيعا حسم الأمر حتى الآن، رغم مرور أكثر من 5 أشهر، مبينا أن هناك توسعا في فرض عقوبات مالية على روسيا، ومحاولة تعبئة أكبر عدد من الدول ضدها، وترد باستخدام الأوراق الروسية الموجودة تحت يدها.

عقوبات مفرطة ضد روسيا

وأضاف «فرحات»، خلال استضافته في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم، أن العقوبات ضد روسيا تتم بشكل مفرط، وهذا يؤثر على حالة الاقتصاد العالمي الذي يتجه ناحية الركود التضخمي، خاصة بعد وجود جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوضح أن هناك حالة من عولمة سلاسل الإمداد وحرية التجارة والملاحة، وكل هذه المبادئ تتعرض للتعدي عليها وسط خوف من عدم نجاح فكرة العولمة بشكل كلي، ليشعر الجميع بالتطور الاقتصادي.

ضرر اقتصادي وقع على الجميع

وأكد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الولايات المتحدة الأمريكية وقع عليها ضرر من التأثير الاقتصادي السلبي، وكذلك الصين والدول الكبرى، لأن العولمة الاقتصادية مرتبطة بالجميع، مشيرا إلى أنه كانت هناك مؤامرة لإدخال روسيا في الحرب ضد أوكرانيا، من أجل تكبيدها خسائر، لافتا إلى أن هناك دولا تسعى للتدخل للحفاظ على النظام العالمي بشكله الحالي، وهي أغلب القوى التي لم تأخذ صف روسيا أو صف أوكرانيا والغرب.