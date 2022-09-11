بطريركية الأرثوذكس بالإسكندرية توفر منحة مجانية لدراسة مهارات خدمة العملاء

أعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، توفير منحة مجانية لدراسة مهارات خدمة العملاء، وذلك بالتزامن مع إنشاء قسم خدمة العملاء بالبطريركية، وتُقدم المنحة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري «AASTMT»، ومجموعة من خبراء التدريب وخدمة العملاء بسوق العمل، ومدة الدراسة ثلاثة أشهر.

وعلى الراغبين في الالتحاق بهذه المنحة إرسال الرسائل الذاتية على البريد الإلكتروني الخاص بالبطريركية، حتى يوم 20 سبتمبر الجاري.

التفرغ شرط التقديم لمنحة خدمة العملاء

وبحسب الإعلان الرسمي من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، فإن باب التقديم للمنحة مفتوح بشرط التفرغ التام.

وتُقدم هذه المنحة حرصا من البطريركية على مساعدة الشباب في ايجاد فرص عمل لهم، لتكوين دخل شهري ودمجهم في سوق العمل.

مدة وشروط التقديم لمنحة خدمة العملاء بالإسكندرية

وترصد «الوطن» في السطور التالية شروط التقديم للمنحة، وذلك بحسب ما أعلنته البطريركية على صفحتها الرسمية، وتتضمن:

1- مؤهل عال مناسب، إضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية وبرامج «Micro soft office».

2- ألا يقل السن عن 22 سنة ولا يزيد عن 28 سنة.

3- شرط التفرغ التام سواء للطلبة أو للخريجين.

4- اجتياز اختبارات اللغة ومهارات الكمبيوتر والمقابلة الشخصية.

5- إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني المعلن على صفحة البطريركية الرسمية.

وأشارت البطريركية إلى أن التقديم متاح حتى يوم 20 سبتمبر الجاري، وحددت مدة دراسة المنحة بـ3 أشهر، بمعدل 3 أيام أسبوعياً، أي 12 ساعة خلال الأسبوع.