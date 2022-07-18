بمكافأة مالية.. «الاتصالات» تقدم منحة مجانية لطلاب وخريجي الهندسة

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فتح باب التسجيل في منحة «شباب مصر الرقمية» في مجال الألياف الضوئية خلال شهر سبتمبر المقبل.

ينظم منحة شباب مصر الرقمية في مجال الألياف الضوئية المعهد القومي للاتصالات لطلاب السنة النهائية والخريجين بكليات الهندسة، أقسام اتصالات وحاسبات، دفعات 2013 وحتى 2021.

مسارات التدريب الرئيسية

أوضح المعهد أنَّ التدريب في مجال الألياف الضوئية «Fiber Optics» يغطي 3 مسارات رئيسية، وهي:

- تخطيط شبكات الألياف الضوئية وتركيبها «شبكات النقل البصري».

- شبكات التوزيع البصري «تقنية الألياف البصرية المنزلية».

- اتصالات الميكروويف والنقل البصري.

أماكن التدريب

ينفذ التدريب بمقرات المعهد القومي للاتصالات الموجودة في كل من المحافظات التالية: «القاهرة، الجيزة، الدقهلية، المنوفية، المنيا، قنا، سوهاج وأسوان».

آخر موعد للتسجيل بالتدريب

يتمّ التسجيل في منحة «شباب مصر الرقمية» في مجال الألياف الضوئية خلال شهر سبتمبر 2022 من الآن وحتى يوم 29 يوليو الجاري.

كما أوضح المعهد حصول المتدربين على مكافأة تحفيزية شهرية خلال فترة التدريب كاملة، وأنه يمكن التقديم على المنحة مرة أخرى، بشرط أن تكون في تخصص مختلف عن التخصص السابق، ومع مراعاة شروط التقديم للوحدة واجتياز اختبارات التقديم.

منحة «شباب مصر الرقمية» تأتي في إطار السعي لتحقيق خطة الدولة نحو بناء مصر الرقمية، وإطلاق وزارة الاتصالات عددًا من المبادرات والمشروعات وبناء مجتمع رقمي قائم على العلوم والتكنولوجيا، التي تهدف بدورها إلى بناء الإنسان المصري وتوفير فرص تدريبية للشباب لتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي.

كما توفر وزارة الاتصالات مجموعة شاملة ومتنوعة من برامج بناء القدرات القائمة على الخبرة الواقعية، في إطار حرصها على رفع القدرة التنافسية للكفاءات المصرية، منها دورات في مجالات الاتصالات وتطوير البرمجيات وتحسين العمليات ودورات المهارات الأساسية، وإمكانية التعلم الإلكتروني.