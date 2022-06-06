فرصة للطلاب في إجازة الصيف.. منحة تدريب مجانية للغة البرمجة C++

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن فتح باب التقديم في منحة تدريب مجانية في لغة البرمجة C++ في إطار مسابقة «القندس المصري»، للمشاركة في الأولمبياد المصري للمعلوماتية.

شروط الالتحاق بالمسابقة

- أن يكون الطالب مصري الجنسية وملتحق بمدرسة مصرية

- أن يكون منقولًا للصف الثاني أو الثالث الإعدادي أو الأول الثانوي

- ألا يكون قد حصل على منحة تدريب البرمجة الخاصة بالأولمبياد المصري للمعلوماتية من قبل

- ألا يكون قد شارك في مسابقة «القندس المصري»، هذا العام في أي مكان آخر

- أن يكون لديه حاسب آلي مزود بكاميرا وإنترنت

- أن يكون على دراية كاملة بأساسيات الحاسب والإنترنت

- أن يكون على دراية كاملة ببرنامج «زووم»، ولا يحتاج أية مساعدة خلال الاختبار

تنبيهات هامة

- يجب على الطالب تحضير إثبات شخصية قبل التسجيل «شهادة ميلاد أو جواز سفر أو خطاب قيد بالمدرسة»، بالإضافة إلى صورة شخصية حديثة

- يجب أن يكون الطالب بمفرده خلال فترة الاختبار

- يجب أن يفتح الطالب الكاميرا خلال الاختبار ولا يغلقها وإلا يعتبر منسحبًا

- لكل طالب فرصة واحدة في الاختبار وسيتم حذف النتائج المزدوجة تلقائيًا ويتلقى الطالب رسالة على تطبيق «واتساب»، بموعد الاختبار ورابطه، على ان يكون أخر موعد للتسجيل يوم 15 يونيو.

اكتشاف العباقرة والمواهب

الأولمبياد المصري للمعلوماتية هو أكبر مسابقة في البرمجة وحل المشكلات لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية، والأولمبياد هو برنامج مشترك بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ عام 2003.

ساهم الأولمبياد المصري للمعلوماتية في أكتشاف العديد من العباقرة والمواهب التي تحتل الآن مناصب في كبرى شركات العالم مثل الفيسبوك ومايكروسوفت كما ساعد العديد من الطلاب في الحصول على منح دراسية كاملة بأعرق الجامعات في العالم مثل MIT، ستانفورد ووترلوو بكندا.