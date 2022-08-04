منحة مجانية من وزارة الاتصالات لتأهيل الخريجين لسوق العمل

قال الدكتور محمد عدلي رئيس مركز الحوسبة السحابية بمعهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، إنّ المعهد يقدم منحة مجانية، لافتًا إلى أنها المنحة الأشهر في وزارة الاتصالات، تقدم سنويًا على مدار 30 عامًا، منذ عام 1993.

منحة مدتها 9 أشهر لخريجي الكليات

وأضاف عدلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف ببرنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أنّ مدة منحة وزارة الاتصالات 9 أشهر، أي ما يقارب سنة تدريبية، لافتًا إلى أن المنحة مقدمة للخريجين من الكليات كافة.

أولوية لقبول خريجي الكليات التي لها علاقة بالهندسة والكمبيوتر والحاسبات

وأوضح رئيس مركز الحوسبة السحابية أن هناك أولوية لخريجي الكليات التي لها علاقة بالهندسة والكمبيوتر والحاسبات، لافتًا إلى استهداف المنحة تأهيل خريجي الجامعات المصرية لسوق العمل.

قبول خريجي 2018 وما بعدها

ولفت «عدلي»، إلى أنه بمنحة هذا العام يتم قبول خريجي 2018 وما بعدها، لافتًا إلى أن فروع معهد تكنولوجيا المعلومات تنتشر في أكثر من محافظة بينها فرع بالقرية الذكية والإسكندرية وأسيوط والأسماعيلية والمنصورة وغيرها، منوهًا بأنه تم مؤخرًا افتتاح عددًا من الفروع الكبيرة.

التقديم والاختبارات أونلاين

وأشار رئيس مركز الحوسبة السحابية إلى أن التقديم للمنحة يتم أونلاين من خلال موقع معهد تكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى وجود اختبارات للقبول بالمنحة المجانية، مشيرًا إلى أن المنحة تؤهلهم للالتحاق بالشركات الكبرى العاملة بتكنولوجيا المعلومات.